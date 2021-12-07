Rüyada başkasının evini su bastığını görmek, mutfağın su basması neye işarettir? Rüyada evi su basması ne anlama gelir?

RÜYADA EVİ SU BASMASI İHYA

İhya'nın bir evi su basarken rüyada görmek için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerine mesafe olarak çok uzak yerlerde yaşayan kimselerin kendi hayatlarını bazı konularda etkileyeceğidir. Bu etki, rüya sahiplerinin daha iyi bir hayata sahip olmalarını da sağlayacak ve rüya sahipleri, eskisi gibi her şeyden şikayet etmeyi bırakacaklardır.