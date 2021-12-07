Rüyada başkasının evini su bastığını görmek, mutfağın su basması neye işarettir? Rüyada evi su basması ne anlama gelir?
Diyanet'e göre rüyada evi basan su, kişilerin yaşamış oldukları zorluklar sebebiyle başka zorluklar yaşamaya ve sıkıntı çekmeye tahammüllerinin kalmamasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu durumun farkında olabilir ve kendilerini sınayacak bazı şeylerden bu sebeplerden kaynaklı olarak uzak durabilirler. Ancak yaşayacakları birkaç zorluktan sonra kişiler her anlamda büyük bir rahatlama yaşayacak ve hayatlarından tüm sıkıntıların tek tek gittiğine şahit olacaklardır.
Evini su bastığını rüyada görmek, rüyanın tersine olarak kişilerin çok zengin bir hayata sahip olacaklarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, evini su bastığını ve bu sebepten dolayı evdeki diğer eşyaların zarar gördüğünü de rüyalarında görmüşlerse, önce kendi hayatlarını maddi anlamda kurtaracak, ardından da çok sevdiği yakınlarına her anlamda destek olacaktır.
RÜYADA EVİ SU BASMASI İHYA
İhya'nın bir evi su basarken rüyada görmek için yapmış olduğu yorum, rüya sahiplerine mesafe olarak çok uzak yerlerde yaşayan kimselerin kendi hayatlarını bazı konularda etkileyeceğidir. Bu etki, rüya sahiplerinin daha iyi bir hayata sahip olmalarını da sağlayacak ve rüya sahipleri, eskisi gibi her şeyden şikayet etmeyi bırakacaklardır.
RÜYADA BAŞKASININ EVİNİ SU BASTIĞINI GÖRMEK
Rüyada birinin evini su bastığını görmek, rüyayı görmüş kişilerin olduğunu izledikleri ve kendilerine herhangi bir zararı dokunmaz sandıkları olayların ucunun en çok kendilerini olumsuz etkileyeceğine yorulmuştur. Eğer rüya sahipleri, rüyasında evini su bastığını görmüş kişileri tanıyorsa ve yardım etme imkanı varken herhangi bir şekilde elini uzatmıyorsa yakın zamanda çok talihsiz olaylar yaşayacak ve bu olayların ardı arkası bir süre kesilmeyecektir.
RÜYADA EVİ SU BASMASI VE HALILARIN ISLANMASI
Evi su basıp halıların ıslandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yapacakları bir hatadan kaynaklı olarak gelirlerinin olumsuz etkilenmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri zaten zor geçindiklerini düşünüp geldikleri bu durumun neden olduğunu uzunca bir süre kendilerince düşüneceklerdir. Düşüncelerinden sonra yaşadıklarının kendi hataları olduğunu da fark edecek ve hatalarını telafi etme şansı arayacaklardır.
RÜYADA EVİ SU BASMASI VE TEMİZLEMEK
Evi su bastığını görüp yerleri temizlediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından kişilerin birikim yapmaya başlayacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler, her ay ellerine geçen paranın büyük bir kısmını uzun zamandır gerçekleştirmek için bekledikleri bir şeyi yapabilmek veya alabilmek için kenara koymaya başlayacak ve kısa süre içinde de gayelerine ulaşabileceklerdir.