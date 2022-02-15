Rüyada ayran içmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada bardakta ayran görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Ayran Dökmek

Rüyada ayranın döküldüğünü görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Eğer rüyayı görmüş kimseler, ayran içerken bardağa yanlışlıkla çarptıklarını ve ayranı istemeden döktüklerini görmüşlerse, yakın zamanda boşluklarına gelecek olan bir durum dolayısıyla insanlar tarafından yanlış anlaşılacaklardır. Kendilerini uzun süre açıklamak için uğraşacak olan rüya sahipleri, kaybettikleri güvenlerini kazanamayacaklardır.

• Eğer kişiler, kendilerine verilen ayranı bilerek bir yere döktüklerini rüyalarında görmüşlerse, önce kendileri maddi bazı zararlara uğrayacaklardır. Kendilerinden sonra da başka insanların maddi kayıp yaşamalarına neden olacaklardır. Kendileri yüzünden maddi sıkıntı çekmeye başlayan bazı insanlar, hesap sormak amacıyla rüya sahiplerinin kapılarına gelebilir ve hesap sorma girişiminde bulunabilirler.