Rüyada ayakkabı kaybetmek ne anlama gelir? Rüyada kaybolan ayakkabının bulunması, ayakkabının satılması neye işarettir? Çocuk ayakkabısı görmek hayırlı mıdır?

Rüyada Ayakkabının Çalınması

Rüyada ayakkabı çaldırmak yakın zaman içerisinde sizin elinizden birinin sahip olduğunuz bir şeyi alacağını ifade etmektedir. Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre;

Kadınlar tarafından görüldüğünde mal varlığı ya da eşin bir başkasıyla görüşmesi

Erkekler tarafından görüldüğünde eş ya da sevgiliden görülen itaatsizlik

Genel nitelik itibari ile işi kaybetmek, kovulmak ya da haneden çıkacak para

Gençler tarafından görüldüğünde bağımlılıklarına aşırı düşkünlük olarak yorumlanır.