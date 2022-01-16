Rüyada arabanın çalınması ne anlama gelir, neye İşarettir? Rüyada arabanın çalınması anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Araba Çalınması Diyanet



Diyanet'e göre rüyada arabanın çalındığını görmek, rüya sahiplerinin insanlarla iletişimlerini koparmaya başlayacağına yorumlanmıştır. Rüyasında arabasının çalındığını görmüş kimseler, başta yakın arkadaşları olmak üzere herkesle arasına mesafe koymaya başlayacaktır. Açılan bu mesafeler kolay kapanabilir olmayacak ve açılmalarından sonra rüya sahiplerini her ne kadar kendi istekleri ile olmuş olsa da fazlaca üzecektir.