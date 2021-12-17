Rüyada araba sürmek ne anlama gelir? Rüyada acemice araba kullanmak neye işarettir? Rüyada araba sürmeye çalışmak hayırlı mıdır?

RÜYADA ARABA KULLANMAYI BİLMEYEN BİRİNİN ARABA KULLANMASI

Ehliyetsiz birinin araba kullandığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin sıkıntılarını sorunlarla karşılaşmadan halledecek olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda özellikle işleri ile sıkıntılarının arttığını fark etmişse, kısa bir süre içinde iş ortamından biraz uzaklaşarak bu sorunların her birini çözecektir. Bu durumdan sonra kişiler terfi alabilir ya da daha güzel konumlu işlere geçiş yapabilirler.