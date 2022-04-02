Rüyada akrabanın evlendiğini görmenin anlamı, yorumu! Rüyada evli birinin evlendiğini görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Evlendiğini Görmek

Rüyada evlenmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin medeni durumlarına göre yorumlanmıştır:

• Bekar kimselerin rüyalarında evlendiklerini görmeleri, artık evlenmek ve kendilerine ait bir yuva kurmak için hazır olduklarına delalet edilmiştir. Aldıkları evlenme kararını yakınları ile de paylaşacak olan rüya sahipleri, uzun vadede almış oldukları bu karardan başka hayır kapıları da göreceklerdir.

• Evli kimselerin rüyalarında evlendiklerini görmeleri, daha önce yaparak pişmanlık duymadıkları bir şeyi yeniden yapacaklarına işarettir. Birçok rüya tabircisi, evli birinin evlendiği rüyasının rüya sahiplerine güzellikler bırakacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır.