Mega kampanya başladı: 3 ay ödeme alınmayacak! 48 ay vadeli araba kredisi... Vakıfbank jet hızında duyurdu 50.000 TL peşin para!
Araba alma hayali kuran vatandaşların gözleri bankaların taşıt kredisi kampanyalarında. 2022 yılında birikimlerinin üzerine taşıt kredisi çekerek ekleme yapmak isteyenler faizi en düşük bankayı araştırıyor. Tam da bu noktada Vakıfbank devreye girerek yepyeni bir kampanyasını duyurdu. 0 Km Taşıt Kredisi Kampanyasında faiz oranı, vade sayısı ve toplam tutar bir hayli dikkat çekiyor. Diğer bankalara oranlar uyguna taşıt kredisi veren Vakıfbank'ın söz konusu kampanyasının detaylarına haberimizde yer verdik.
Araba almak isteyen bir çok taşıt kredilerindeki yüksek faizden dert yanıyor. Bankalar da müşteri çekmek için en uygun faiz oranını sunmaya çalışıyor. Devlet bankaları vatandaşları memnun edebilmek için harekete geçti. Vakıfbank'tan taşıt kredisi alırken 3 ay ödemesiz seçeneğini kullanabilirsiniz. Üstelik banka 48 aya varan vade ve cazip faiz oranları sunuyor. Nihai fatura/ kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda değerin azami %70'ine kadar da kredi kullandırımı yapılabiliyor. Örnek olarak 50.000 TL'lik taşıt kredisini 48 ay vade ile alabilirsiniz. Faiz oranı % 1.59 olarak uygulanır. Banka bu kredi için taksit tutarını da 1.599,73 TL olarak sunar. İşte detaylar...
Kampanya Koşulları:
Nihai fatura/ kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda değerin azami %70'ine kadar,
Nihai fatura/ kasko değeri 120.001 TL ile 300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %50'sine kadar,
Nihai fatura/ kasko değeri 300.001 TL ile 750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %30'una kadar,