Mega kampanya başladı: 3 ay ödeme alınmayacak! 48 ay vadeli araba kredisi... Vakıfbank jet hızında duyurdu 50.000 TL peşin para!

Araba almak isteyen bir çok taşıt kredilerindeki yüksek faizden dert yanıyor. Bankalar da müşteri çekmek için en uygun faiz oranını sunmaya çalışıyor. Devlet bankaları vatandaşları memnun edebilmek için harekete geçti. Vakıfbank'tan taşıt kredisi alırken 3 ay ödemesiz seçeneğini kullanabilirsiniz. Üstelik banka 48 aya varan vade ve cazip faiz oranları sunuyor. Nihai fatura/ kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda değerin azami %70'ine kadar da kredi kullandırımı yapılabiliyor. Örnek olarak 50.000 TL'lik taşıt kredisini 48 ay vade ile alabilirsiniz. Faiz oranı % 1.59 olarak uygulanır. Banka bu kredi için taksit tutarını da 1.599,73 TL olarak sunar. İşte detaylar...