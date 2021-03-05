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Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Mart ayı en ucuz sıfır otomobillerin maliyetleri belirli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak beraber ikinci el araba maliyetleri tekerrür yükseldiği için vatandaşlar sıfır otomobillere odaklanmaya devam ediyor. Mart ayı ile beraber bazı bankaların uygun vasıta kampanya yardımını geri sürüklemesiyle beraber sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 Mart en uygun sıfır araba listesi açıklandı mı sualine yanıt arıyor. Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır.

05.03.2021 13:24 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:24
Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu. Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan Mart ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Mart ayındaki uygun araba modellerini derledik. Mart 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Renault Megane

225.900 liradan başlayan fiyatlarla

Renault Symbol

141.000 liradan başlayan fiyatlarla

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Opel Corsa

173.000 liradan başlayan fiyatlarla

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Nissan Micra

182.000 liradan başlayan fiyatlarla

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