Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu

Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Mart ayı en ucuz sıfır otomobillerin maliyetleri belirli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak beraber ikinci el araba maliyetleri tekerrür yükseldiği için vatandaşlar sıfır otomobillere odaklanmaya devam ediyor. Mart ayı ile beraber bazı bankaların uygun vasıta kampanya yardımını geri sürüklemesiyle beraber sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 Mart en uygun sıfır araba listesi açıklandı mı sualine yanıt arıyor. Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır.

05.03.2021 13:24 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





