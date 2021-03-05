Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu
Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Mart ayı en ucuz sıfır otomobillerin maliyetleri belirli olmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak beraber ikinci el araba maliyetleri tekerrür yükseldiği için vatandaşlar sıfır otomobillere odaklanmaya devam ediyor. Mart ayı ile beraber bazı bankaların uygun vasıta kampanya yardımını geri sürüklemesiyle beraber sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 Mart en uygun sıfır araba listesi açıklandı mı sualine yanıt arıyor. Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır.
Yüzde 0 faiz, büyük indirim ve 100.000 TL destekle araba kampanyası vatandaşı mest etti! Sahibinden 2. el otomobil out oldu. Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modellerini aşağıda listeledik. Liste hazırlanırken markaların en ucuz modeli dikkate alınmıştır. Bugüne kadar açıklanan Mart ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır.
Yayınlanan araç fiyatları tavsiye edilen sıfır otomobil fiyatlarıdır. Fiyatlar, yetkili satıcılara göre farklılık gösterebilir. Hem kampanyadan faydalanmak hem de en uygun sıfır arabayı almak isteyenler için, Mart ayındaki uygun araba modellerini derledik. Mart 2021 tarihi itibari ile en ucuz sıfır arabalar listesi...