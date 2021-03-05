İkinci el otomobilde umutlar arttı! Son 10 yılın en yükseği...

Döviz kurunda yaşanan düşüş ve kampanyalarla birlikte yeniden hareketlenen otomobil piyasaları, ocak ayından sonra şubat ayında da rekor kırdı. ODD'den gelen verilere göre şubat ayndan otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 oranında artarak 58 bin 504 oldu. Bu rakam aylık bazda son 10 yılın en iyi şubat ayı oldu.

05.03.2021 13:16 - Son Güncelleme: 05.03.2021 13:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





