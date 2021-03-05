İkinci el otomobilde umutlar arttı! Son 10 yılın en yükseği...
Döviz kurunda yaşanan düşüş ve kampanyalarla birlikte yeniden hareketlenen otomobil piyasaları, ocak ayından sonra şubat ayında da rekor kırdı. ODD'den gelen verilere göre şubat ayndan otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki satış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 oranında artarak 58 bin 504 oldu. Bu rakam aylık bazda son 10 yılın en iyi şubat ayı oldu.
05.03.2021 13:16
- Son Güncelleme: 05.03.2021 13:16
Kurdaki düşüş ve tarihi kampanyalarla hareketlenen otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocaktan sonra şubat ayında da rekor kırdı.
ODD'nin verilerine göre şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu.
Böylece aylık bazda son 10 yılın en yüksek şubat satışlarına ulaşıldı. Sektör temsilcileri, hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla satışların daha da hızlanabileceğini öngörüyor.
İkinci el otomotiv pazarında yaşanan durgunluk 'kontrollü normalleşme' ile yerini umuda bıraktı. İkinci el otomobil satışlarında hareketliliğin Mart ayında kendisini göstermesini bekliyor.
HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA YÜZDE 46 ARTIŞ
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre; şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu.