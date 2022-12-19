Yılbaşı gelmeden listeye göz atın! Bu araçların hepsi 400 bin TL altında! 2022 Aralık ayı en ucuz OTOMOBİL FİYATLARI! Hyundai, Fiat, Kia...
Araba alma hayali kuran binlerce kişi güncel otomobil fiyat listesini merak ediyor. Yeni yıl gelmeden önce son fiyat listeleri de yayımlanmaya başladı. Aralık ayının sıfır otomobil fiyat listesi ortaya çıktı. Hyundai, Fiat, Kia ve daha bir çok marka, modelde bu ayın son fiyatları belli oldu. 400 bin TL'nin altında olan otomobil fiyat listesi açıklandı. 2023 yılından önce listeye göz atan pişman olmayacak. Kia Picanto - 369 bin 420 TL, Renault Clio - 373 bin TL, Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL'den alıcı buluyor. İşte yeni 2022 Aralık otomobil fiyat listesi...
19.12.2022 19:01 - Son Güncelleme: 19.12.2022 19:01
Araç sahibi olmak isteyenler için en uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyat listesini içeriğimizde derledik. Aralık yıl sonu indirimlerinden faydalanmak için harekete geçen vatandaşlar bu listeye bakmadan geçmeyin. ÖTV matrah düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken fiyatı düşen otomobiller de merak konusu oldu. İşte 2022 Aralık ayı en ucuz OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ...
Renault Clio - 373 bin TL
Fiat Egea Hatchback - 377 bin 800 TL
Renault Taliant - 372 bin TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT: 369.420 TL