Yılbaşı gelmeden listeye göz atın! Bu araçların hepsi 400 bin TL altında! 2022 Aralık ayı en ucuz OTOMOBİL FİYATLARI! Hyundai, Fiat, Kia...

Araç sahibi olmak isteyenler için en uygun fiyatlı sıfır otomobil fiyat listesini içeriğimizde derledik. Aralık yıl sonu indirimlerinden faydalanmak için harekete geçen vatandaşlar bu listeye bakmadan geçmeyin. ÖTV matrah düzenlemeleri gündemdeki yerini korurken fiyatı düşen otomobiller de merak konusu oldu. İşte 2022 Aralık ayı en ucuz OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ...