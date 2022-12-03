Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.