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Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.

takvim.com.tr
03.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:38
Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Bazı otomobillerin fiyatları 400 bin TL'nin altına düştü. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araç fiyatları yeniden zamlanacak. İşte Aralık ayında alabileceğiniz 400 bin TL altındaki araçlar...

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Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

BAZI MODELLER 400 BİN TL ALTINA DÜŞTÜ

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürdü. ÖTV düzenlemesinden önce 400 bin TL altı sıfır araç kalmazken, düzenlemeden sonra birkaç modelin fiyatı 400 bin TL'nin altına geriledi.

Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

ÖTV düzenlemesinden sonra 400 bin TL altına satın alabileceğiniz 8 otomobil

Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...

1. HYUNDAİ İ10: 300 BİN 566 TL

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