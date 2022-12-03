Yeni yılda 30 BİN TL artacak! ÖTV matrahı sonrası inmişti! 0 otomobil fiyatlarında SON ÇIKMAZA girildi! İşte 450 bin TL altındaki araçlar...
Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.
03.12.2022 09:38 - Son Güncelleme: 03.12.2022 09:38
Otomobilde matrah düzenlemesi fiyatları indirdi. Bazı otomobillerin fiyatları 400 bin TL'nin altına düştü. Yeni yılın gelmesiyle birlikte araç fiyatları yeniden zamlanacak. İşte Aralık ayında alabileceğiniz 400 bin TL altındaki araçlar...