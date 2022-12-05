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Haberler Ekonomi 1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Uzun vakitten beri ehliyet sahibiyseniz bu haberimiz sizi olabildiğince ilgilendiriliyor. 2016 senesinde ehliyetlerin değiştirilmesine ve daha çağdaş olanaklara sahip ehliyetlere geçilmesine karar verilmiş ve sürücülere belirli bir müddet verilmişti. İşte 2023'ün ilk haftalarında sürücülere verdiği bu vakit dolacak ve eğer eski sürücü belgenizle araç kullanırken yakalanırsanız belirli bir ceza ödemeniz gerekecek.

takvim.com.tr
05.12.2022 11:03 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:03
1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Uzun vakitten beri ehliyet sahibiyseniz bu haberimiz sizi olabildiğince ilgilendiriliyor. 2016 senesinde ehliyetlerin değiştirilmesine ve daha çağdaş olanaklara sahip ehliyetlere geçilmesine karar verilmiş ve sürücülere belirli bir müddet verilmişti. İşte 2023'ün ilk haftalarında sürücülere verdiği bu vakit dolacak ve eğer eski sürücü belgenizle araç kullanırken yakalanırsanız belirli bir ceza ödemeniz gerekecek.

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1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Sürücü Belgesi Nasıl Değiştirilir

Sürücü belgenizi değiştirmek bağlamında ilk olarak randevu almanız gereklidir. Bunun 199 numaralı mobil program telefonunu arayabilir veya nvi.gov.tr sitesini kullanabilmeniz mümkün.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Yönergeleri izlerseniz süratlice randevunuzu oluşturabilirsiniz. Sonrasında belge yenilemesi bağlamında birtakım harçlar yatırmanız lazımdır.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Bunlar 13 TL kâğıt bedeli, 2 TL vakıf payı ve belge türüne göre değişen sürücü belgesi harcıdır.

1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Artık yeni sürücü belgenizi almaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken sizden istenen şahsi verileri sizinle ilgilenen müşteri temsilcilerine söylemek ve fotoğrafınızı teslim etmek.

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