1 Ocak 2023 tarihine aman dikkat! Ehliyeti olanlar bu haberi okusun! Trafiğe çıktığınız anda yanarsınız!

Uzun vakitten beri ehliyet sahibiyseniz bu haberimiz sizi olabildiğince ilgilendiriliyor. 2016 senesinde ehliyetlerin değiştirilmesine ve daha çağdaş olanaklara sahip ehliyetlere geçilmesine karar verilmiş ve sürücülere belirli bir müddet verilmişti. İşte 2023'ün ilk haftalarında sürücülere verdiği bu vakit dolacak ve eğer eski sürücü belgenizle araç kullanırken yakalanırsanız belirli bir ceza ödemeniz gerekecek.