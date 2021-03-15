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Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…

Araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi araştırmasını gündemde sıklıkla yapıyor. Otomobilini yenilemek ya da ilk kez alacaklar olan vatandaşlar markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yakından takip ederek içlerinden en uygun olanını seçmek istiyor. Skoda 2021 otomobil fiyatlarını haberimizde derledik ve ekonomik açıdan kendisine en uygun ödeme koşullarının yer aldığı seçimi yapmak istiyor. İşte Skoda markasının tüm otomobilleri ve fiyat listesi…

15.03.2021 14:36 - Son Güncelleme: 15.03.2021 14:36
Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…

Araba alma hayali kuran yüzbinlerce kişi Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi araştırmasını gündemde sıklıkla yapıyor. Otomobilini yenilemek ya da ilk kez alacaklar olan vatandaşlar markaların güncel kampanyalarını ve fiyatlarını yakından takip ederek içlerinden en uygun olanını seçmek istiyor. Skoda 2021 otomobil fiyatlarını haberimizde derledik ve ekonomik açıdan kendisine en uygun ödeme koşullarının yer aldığı seçimi yapmak istiyor. İşte Skoda markasının tüm otomobilleri ve fiyat listesi…

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Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…

Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi, Skoda 2021 otomobil fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk çeken ve araba almak isteyen vatandaşlar markaların güncel fiyatlarını yakından takip ederek bütçesine uygun olanını seçmek istiyor. En çok tercih edilen markalardan biri olan çeşitleri çok fazla olan Skoda markasının güncel otomobil fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…
SKODA FABİA

1.0 TSI 95 PS DSG Premium 204.900 TL 179.800 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Premium Colour Concept 214.900 TL 189.600 TL
Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…
YENİ OCTAVIA

1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite 324.900 TL 294.900 TL
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Elite 349.900 TL 319.900 TL
1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium 349.900 TL 319.600 TL
1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium 374.900 TL 346.000 TL
Skoda Octavia Mart ayı güncel fiyat listesi! Skoda 2021 otomobil fiyatları…
SKODA KAMIQ

1.0 TSI 110 PS DSG Elite 294.900 TL 230.300 TL
1.0 TSI 110 PS DSG Premium 314.900 TL 294.800 TL
1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium 339.900 TL 313.200 TL