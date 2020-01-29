Yeni Seat Leon tanıtıldı! Led detayları dikkat çekiyor

Seat, en çok tercih edilen otomobili olan Leon'u yeniledi. 4'üncü nesil yeni Seat Leon sevenlerinin merakını yüzünü göstererek giderdi. Tasarımı yenilenen ve eskisine göre daha kaslı bir görünüme kavuşan Seat Leon led detaylarıyla dikkat çekiyor. Hybrid modeliyle de dikkat çeken Leon farklı motor kombinasyonlarıyla satılacak. Leon hatchbackin boyutları 4.368 milimetre uzunluk, 1.800 milimetre genişlik ve 1.456 milimetre oldu. Halefine göre 86 milim daha uzayan Yeni Leon 16 milimetre daraldı ve 3 milimetre de daha alçak hale getirildi. Bu sayede daha spor görünüm kazandırılmak istendi.

29.01.2020 11:50 - Son Güncelleme: 29.01.2020 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





