Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?
Milyonlarca araç sahibi trafiğe kayıtlı araçlarının Motorlu Taşıt Vergisini ödedi. Ancak ödemeyen on binlerce kişi için yarına akşama kadar süre var. Peki MTV taksitleri zamanında ödenmezse ne olur? İşte detaylar...
MTV ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri son gün ne zaman?" araştırmalarını gerçekleştiriyor. MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta son bulacak... Peki bu tarihe kadar MTV taksitlerini ödemeyenlere neler bekliyor? İşte 2020 MTV ücretleri ve MTV hesaplama...
MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre yapmazsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.