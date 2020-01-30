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Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

Milyonlarca araç sahibi trafiğe kayıtlı araçlarının Motorlu Taşıt Vergisini ödedi. Ancak ödemeyen on binlerce kişi için yarına akşama kadar süre var. Peki MTV taksitleri zamanında ödenmezse ne olur? İşte detaylar...

30.01.2020 11:24 - Son Güncelleme: 30.01.2020 11:24
Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

MTV ödemelerinin ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar "Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri son gün ne zaman?" araştırmalarını gerçekleştiriyor. MTV 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta son bulacak... Peki bu tarihe kadar MTV taksitlerini ödemeyenlere neler bekliyor? İşte 2020 MTV ücretleri ve MTV hesaplama...

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Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

MTV 1. TAKSİT ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?
2020 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 1 Ocak'ta başlayan birinci taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta sona erecek.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemenizi geciktirmeniz halinde priminize her ay gecikme zammı ekleneceğinden daha büyük bir ücret ödemeniz gerekebilir. Ödemeyi uzun süre yapmazsanız Maliye Bakanlığı vergi borcunuzu tahsil etmek için devreye girer ve uyarı gönderir. Bu uyarı sonucunda da herhangi bir ödeme gerçekleştirilmezse banka hesaplarınıza haciz konulabilir.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

MTV NASIL ÖDENİR?
– gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

Araç sahipleri dikkat! MTV ödemesi için son gün yarın | MTV ödenmezse ne olur?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün

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