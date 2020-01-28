TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yanıtladı: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?
Gazetecilerin yerli otomobille ilgili sorularını yanıtlayan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." dedi. C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.
Geçtiğimiz yılın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle tanıtılan Türkiye'nin otomobili için çalışmalar sürerken, fabrikanın temelinin bu yılın Nisan ya da Mayıs ayında atılması bekleniyor. Yıllık 175 bin adet kapasiteye sahip olacak fabrikadan çıkacak ilk modelin, SUV olacağı bildirilmişti.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, fabrikanın halen zemin etüdlerinin sürdüğünü, 2022'de ön üretime başlamayı planladıklarını kaydetti. 15 yıllık bir plan yaptıklarını ve tamamen plana sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen Karakaş, "Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz."
"22 milyar TL'lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikada, 2032 yılına kadar 1 milyon araç üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Türkiye'nin otomobilinin cari açığa 7 milyar euro katkı sağlayacağını açıklayan Karakaş, 15 yıl içinde Gayri Safi Milli Hasıla'ya katkısının da 50 milyar euro'yu bulacağını belirtti.
2024'ten itibaren ihracata başlamayı ve üretimlerinin yüzde 10'unu ihraç etmeyi öngördüklerini anlatan Karakaş, "Dış pazarlarımız ilk etapta Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türki cumhuriyetler olacak" diye konuştu. Yurt dışından distribütörlük talepleri geldiğini de belirten TOGG CEO'su, hazır olmadan bunları değerlendiremeyeceklerini kaydetti.