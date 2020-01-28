TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yanıtladı: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Gazetecilerin yerli otomobille ilgili sorularını yanıtlayan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." dedi. C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.

28.01.2020 08:32 - Son Güncelleme: 28.01.2020 08:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





