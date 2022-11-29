Yeni indirimli fiyatı 364.167! Araç almak isteyenlere müjde! ÖTV ile 72 bin TL düştü! Aralık en UCUZ Peugeot, Dacia, Hyundai OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

ÖTV matrah düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de duyuruldu. Aralık ayına çok az bir süre kala otomobil fiyatları güncellendi. Düzenlemenin hemen ardından Renault Clio, Fiat Egea, Hyunda i20 ve daha bir çok marka ve modelde indirim başladı. İşte Peugeot 208, Dacia Duster, Hyundai güncel fiyat listesi! ÖTV ile birlikte tam 72 bin TL düştü!