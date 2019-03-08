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Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

Volkswagen'in sevilen modellerinin başında gelen Golf'ün yeni kasasının en net görüntüleri ortaya çıktı. Kamuflajsız görüntülenen Volkswagen Golf'ün (Mk8) farklı renklerdeki prototipleri tasarımı ortaya çıkardı. Peki 2020 model Volkswagen Golf'ün teknik özellikleri ne? Yeni Golf Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte Volkswagen (Golf Mk8) ile ilgili merak edilen detaylar...

08.03.2019 22:52 - Son Güncelleme: 08.03.2019 23:01
Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

Volkswagen'in sevilen modellerinin başında gelen Golf'ün yeni kasasının en net görüntüleri ortaya çıktı.

Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

Kamuflajsız görüntülenen Volkswagen Golf'ün (Mk8) farklı renklerdeki prototipleri tasarımı ortaya çıkardı.

Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

2020 Volkswagen Golf'ün tasarımına baktığımızda genel yapı itibariyle selefine olan benzerliğini koruduğunu görüyoruz.

Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

Fakat yeniden elden geçirilen ön tampon, yeni ön farlar ve kaput üzerindeki çizgiler, sekizinci nesil Volkswagen Golf'ün yeni tasarım diliyle geldiğini gösteriyor.

Volkswagen Golf'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte 2020 model Volkswagen Golf (Mk8)...

Bunun yanı sıra aracın omuz çizgisinin de bir miktar yükseltildiği göze çarparken, yeni grafiklere sahip stop lambalarıyla birlikte bagaj spoiler'ının da bir miktar genişlediği fark ediliyor.

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