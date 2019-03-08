Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri...

Toplumda kaza yapmış arabalara değersiz gözüyle bakılıyor ve fiyatı düşürülüyor. İkinci el fiyatı 50 bin lira olup boyasız, kazasız olan aracın emsali parça boyalı ve kazalıysa 42-43 bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Tabi ki bu fiyatlar normal hasarlı araçlar için. Eğer ki tramer kaydında 10-15 bin lira gibi hasar varsa ucuz dahi olsa otomobili satmak oldukça zorlaşıyor. Günümüzde yedek parça fiyatlarının yüksek olması tramerde hasarı da yükseltiyor. Lüks bir aracın sadece tek farı 30 bin lirayı aşabiliyor.



Bu noktada ise pert otomobiller öne çıkmaya başlıyor.