Ucuza otomobil nasıl alınır? İşte ucuza araç alma yöntemleri...
Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? Hasarlı araç almanın püf noktaları nelerdir? İşte hasarlı otomobil alırken dikkat edilmesi gereken noktalar...
Ülkemizde ikinci el piyasasında "temiz" diye adlandırılan otomobil bulmak zor. Sadece ülkemize özgü ve galericilerin ortaya çıkardığı boyalı, değişen parçayla ilgili ön yargılar nedeniyle ucuza alınan otomobiller galeri vitrinlerine yüksek fiyattan konuluyor. Bu durumda nihai tüketiciler ikinci el otomobillere yüksek miktarda para vermek zorunda kalıyor. Satmaya kalktığında ise parçası boyalı olduğu için fiyat kırmalar oluşuyor.
Toplumda kaza yapmış arabalara değersiz gözüyle bakılıyor ve fiyatı düşürülüyor. İkinci el fiyatı 50 bin lira olup boyasız, kazasız olan aracın emsali parça boyalı ve kazalıysa 42-43 bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Tabi ki bu fiyatlar normal hasarlı araçlar için. Eğer ki tramer kaydında 10-15 bin lira gibi hasar varsa ucuz dahi olsa otomobili satmak oldukça zorlaşıyor. Günümüzde yedek parça fiyatlarının yüksek olması tramerde hasarı da yükseltiyor. Lüks bir aracın sadece tek farı 30 bin lirayı aşabiliyor.
Bu noktada ise pert otomobiller öne çıkmaya başlıyor.
ZORLU SÜRECİ İYİ YÖNETMENİZ GEREKİYOR
Pert arabaları almak ve tamiratını yaptırmak için önce fiyat araştırması yapın. Parçaların çıkma fiyatlarını ve nerelerde satıldığını iyice araştırın. Pert arabalar durumuna göre kaportacılar tarafından yaklaşık 2 hafta içinde tamir edilebiliyor. Çıkma parça tedariği için birkaç gününüzü ayırmanız gerekebilir. Bu süreçte en uygun fiyata arabayı trafiğe çıkarmak için çaba sarf edin.