Vakıfbank jet hızında duyurdu 50.000 TL peşin para! Mega kampanya başladı: 3 ay ödeme alınmayacak! 48 ay vadeli araba kredisi...

Kampanya Koşulları:

Nihai fatura/ kasko değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda değerin azami %70'ine kadar,

Nihai fatura/ kasko değeri 120.001 TL ile 300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %50'sine kadar,

Nihai fatura/ kasko değeri 300.001 TL ile 750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda değerin azami %30'una kadar,