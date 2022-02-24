Başvurular hemen onaylanıyor: İlk aylar ödeme yok! Düşük faizli 0 km taşıt kredisi... Ziraat ve Halkbank uçuşa geçti 70.000 TL ödeme!

Ziraat Bankası ve Halkbank harekete geçti. Taşıt kredisi almak isteyenler bu bankalara koşuyor. Yeni dönemde iki banka da taşı kredilerinde faiz oranlarını güncelledi. Taşıt kredisinde en uygun faiz oranı ve taksitlendirme Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunuluyor. 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bin TL taşıt kredisi için ne kadar faiz işler, öğrenmek için hesaplama haberimizde yer alıyor. Ayda 319,98 TL'den başlayan taksi tutarı ile araba sahibi olabilirsiniz. Birikmişiniz var ise üzerine taşıt kredisi çekebilir ya da tamamını krediden kullanarak otomobil alabilirsiniz. İşte detaylar...