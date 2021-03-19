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Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

Pandeminin en büyük olumsuz etkilerinden bir tanesi de otomotiv sektöründe yaşanıyor. Trilyon dolarlık hacme sahip olan sektörde yarı iletken çip tedarik sorunu baş gösterdi. Sonuç olarak Türkiye'nin de aralarında olduğu farklı ülkelerde çok sayıda otomotiv devi üretime ara vermek zorunda kaldı. Peki durum otomotiv piyasasına nasıl yansıyacak? Otomotiv sektöründeki 'çip' krizi sonrası bizleri neler bekliyor? Otomobil fiyatlarında artış olacak mı? İşte detaylar.

19.03.2021 13:05 - Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13
Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

Koronavirüs ilk darbesini vurduğunda genel kanı dünyanın bu sancılı süreci geride bırakıp kısa sürede yine eskiye döneceği yönündeydi. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından pandemi bize kendi gerçeklerini kabul ettirmekle kalmadı, yeni dayatmaları da sıraladı.

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Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

Bugün gelinen noktada siyasetten ekonomiye, sağlıktan sosyal hayata kadar neredeyse her alanda 'yeni normal' olarak adlandırılan bir dönem yaşıyoruz.

Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

TRT Haber'in haberine göre pandeminin saymakla bitmeyecek olumsuzluklarından biri de dünyanın üretim ve tüketim alışkanlıklarını neredeyse sil baştan değiştirmesi oldu.

Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

Madalyonun hem arz hem talep yüzünde bu denli değişiklikler olunca, radikal sonuçlar da kendini gösterdi. İşte bu sonuçlardan biri de otomotiv sektöründe yaşanıyor.

Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?

Trilyon dolarlık hacme sahip olan sektörde yarı iletken çip tedarik sorunu baş gösterdi. Sonuç olarak Türkiye'nin de aralarında olduğu farklı ülkelerde çok sayıda otomotiv devi üretime ara vermek zorunda kaldı.