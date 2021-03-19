Otomotiv sektöründe 'çip' krizi derinleşiyor! Otomobil fiyatları artacak mı?
Pandeminin en büyük olumsuz etkilerinden bir tanesi de otomotiv sektöründe yaşanıyor. Trilyon dolarlık hacme sahip olan sektörde yarı iletken çip tedarik sorunu baş gösterdi. Sonuç olarak Türkiye'nin de aralarında olduğu farklı ülkelerde çok sayıda otomotiv devi üretime ara vermek zorunda kaldı. Peki durum otomotiv piyasasına nasıl yansıyacak? Otomotiv sektöründeki 'çip' krizi sonrası bizleri neler bekliyor? Otomobil fiyatlarında artış olacak mı? İşte detaylar.
19.03.2021 13:05
- Son Güncelleme: 19.03.2021 13:13