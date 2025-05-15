Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

Egea Sedan Easy modeli 1.104.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, elektrikli şehir aracı Topolino ise 510.900 TL'lik etiketiyle piyasadaki en uygun otomatik vites sıfır araçlardan biri olma unvanını sürdürüyor.

🚗 FİAT EGEA İLE GENİŞ SEÇENEK, UYGUN FİYAT Türkiye'deki en çok tercih edilen modellerin başında gelen Fiat Egea, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle öne çıkıyor. Egea Sedan Easy (1.4 Fire 95 HP, Benzin) : 1.104.900 TL

Egea Sedan Limited (1.6 M.Jet Dizel Otomatik) : 1.709.900 TL

Egea Cross Street (SUV görünümüyle): 1.219.900 TL Konfor, dayanıklılık ve düşük yakıt tüketimiyle Egea, hala ilk tercih olmaya devam ediyor.

⚡ TOPOLİNO İLE ŞEHİRDE DEVRİM: ELEKTRİKLİ VE EKONOMİK %100 elektrikli motoruyla dikkat çeken Topolino, dar alanlarda rahat manevra kabiliyeti ve çevreci yapısıyla ön plana çıkıyor. Topolino (Baz model) : 510.900 TL

Topolino Plus: 545.900 TL Şehir içi ulaşımı daha ekonomik ve çevre dostu hale getiren Topolino, aynı zamanda fiyatıyla da rakipsiz.

🌿 ELEKTRİKLİ ŞIKLIK: 500E VE 600E MODELLERİ Elektrikli araç segmentinde iddiasını artıran Fiat, 500e ve 600e modelleriyle tasarımı performansla buluşturuyor. Fiat 500e HB (118 HP) : 1.285.900 TL

Fiat 500e Cabrio : 1.375.900 TL

Fiat 600e La Prima (156 HP) : 1.619.900 TL

Fiat 600 Hibrit Urban: 1.719.900 TL Hem konforlu hem çevreci bir sürüş deneyimi arayanlara hitap eden bu modeller, elektrikli araç geçişini cazip hale getiriyor.