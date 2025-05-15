Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

Egea Sedan Easy modeli 1.104.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, elektrikli şehir aracı Topolino ise 510.900 TL'lik etiketiyle piyasadaki en uygun otomatik vites sıfır araçlardan biri olma unvanını sürdürüyor.
Türkiye'deki en çok tercih edilen modellerin başında gelen Fiat Egea, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle öne çıkıyor.
Egea Sedan Easy (1.4 Fire 95 HP, Benzin): 1.104.900 TL
Egea Sedan Limited (1.6 M.Jet Dizel Otomatik): 1.709.900 TL
Egea Cross Street (SUV görünümüyle): 1.219.900 TL
Konfor, dayanıklılık ve düşük yakıt tüketimiyle Egea, hala ilk tercih olmaya devam ediyor.
%100 elektrikli motoruyla dikkat çeken Topolino, dar alanlarda rahat manevra kabiliyeti ve çevreci yapısıyla ön plana çıkıyor.
Topolino (Baz model): 510.900 TL
Topolino Plus: 545.900 TL
Şehir içi ulaşımı daha ekonomik ve çevre dostu hale getiren Topolino, aynı zamanda fiyatıyla da rakipsiz.
Elektrikli araç segmentinde iddiasını artıran Fiat, 500e ve 600e modelleriyle tasarımı performansla buluşturuyor.
Fiat 500e HB (118 HP): 1.285.900 TL
Fiat 500e Cabrio: 1.375.900 TL
Fiat 600e La Prima (156 HP): 1.619.900 TL
Fiat 600 Hibrit Urban: 1.719.900 TL
Hem konforlu hem çevreci bir sürüş deneyimi arayanlara hitap eden bu modeller, elektrikli araç geçişini cazip hale getiriyor.
Fiat'ın farklı kullanıcı profillerine hitap eden diğer modelleri ise kompakt yapıları ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor:
Fiat Panda Cross (70 HP, Mild Hibrit, 2023 Model): 865.900 TL
Fiat 500X Cross Plus (1.5 Hibrit): 1.517.900 TL
Fiat 500X Soft Top: 1.577.900 TL
Özellikle genç kullanıcıların ilgisini çeken bu araçlar, stil sahibi tasarımlarıyla da öne çıkıyor.
Fiat, sadece fiyat avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme kolaylığı da sağlıyor.
Egea modellerinde: 150.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı bulunuyor.
Showroomlarda kredi ve leasing seçeneklerine özel avantajlı ödeme planları sunuluyor.
Fiat'ın açıkladığı Mayıs 2025 fiyat listesi 2 Haziran'a kadar geçerli olacak. Uzmanlara göre, ÖTV ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Haziran ayından itibaren %10-15 oranında bir zam bekleniyor. Bu nedenle araç almak isteyenlerin mevcut kampanyaları kaçırmaması öneriliyor.
|Model
|Fiyat (TL)
|Egea Sedan Easy (1.4 Fire)
|1.104.900
|Egea Cross Street
|1.219.900
|Egea Sedan Limited (1.6 Dizel)
|1.709.900
|Topolino
|510.900
|Topolino Plus
|545.900
|500e HB
|1.285.900
|500e Cabrio
|1.375.900
|600e La Prima
|1.619.900
|600 Hibrit Urban
|1.719.900
|Panda Cross (2023)
|865.900
|500X Cross Plus
|1.517.900
|500X Soft Top
|1.577.900
Not: Fiyatlar kampanyalı ve anahtar teslimdir. Opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.
Fotoğraflar: Fiat