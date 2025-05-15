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Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

Türkiye'de sıfır araç almak her geçen gün daha da zorlaşırken, İtalyan otomotiv devi Fiat, Mayıs 2025 fiyat listesini yayımladı. Artan ÖTV oranları, kur farkları ve yüksek faiz oranlarına rağmen Fiat, sunduğu kampanyalı fiyatlarla otomobil sahibi olmak isteyenlere nefes aldırıyor.

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Giriş Tarihi :15 Mayıs 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :15 Mayıs 2025 , 23:16
Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

Egea Sedan Easy modeli 1.104.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekerken, elektrikli şehir aracı Topolino ise 510.900 TL'lik etiketiyle piyasadaki en uygun otomatik vites sıfır araçlardan biri olma unvanını sürdürüyor.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

🚗 FİAT EGEA İLE GENİŞ SEÇENEK, UYGUN FİYAT

Türkiye'deki en çok tercih edilen modellerin başında gelen Fiat Egea, her bütçeye hitap eden seçenekleriyle öne çıkıyor.

  • Egea Sedan Easy (1.4 Fire 95 HP, Benzin): 1.104.900 TL

  • Egea Sedan Limited (1.6 M.Jet Dizel Otomatik): 1.709.900 TL

  • Egea Cross Street (SUV görünümüyle): 1.219.900 TL

Konfor, dayanıklılık ve düşük yakıt tüketimiyle Egea, hala ilk tercih olmaya devam ediyor.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

TOPOLİNO İLE ŞEHİRDE DEVRİM: ELEKTRİKLİ VE EKONOMİK

%100 elektrikli motoruyla dikkat çeken Topolino, dar alanlarda rahat manevra kabiliyeti ve çevreci yapısıyla ön plana çıkıyor.

  • Topolino (Baz model): 510.900 TL

  • Topolino Plus: 545.900 TL

Şehir içi ulaşımı daha ekonomik ve çevre dostu hale getiren Topolino, aynı zamanda fiyatıyla da rakipsiz.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

🌿 ELEKTRİKLİ ŞIKLIK: 500E VE 600E MODELLERİ

Elektrikli araç segmentinde iddiasını artıran Fiat, 500e ve 600e modelleriyle tasarımı performansla buluşturuyor.

  • Fiat 500e HB (118 HP): 1.285.900 TL

  • Fiat 500e Cabrio: 1.375.900 TL

  • Fiat 600e La Prima (156 HP): 1.619.900 TL

  • Fiat 600 Hibrit Urban: 1.719.900 TL

Hem konforlu hem çevreci bir sürüş deneyimi arayanlara hitap eden bu modeller, elektrikli araç geçişini cazip hale getiriyor.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

🛻 PANDA VE 500X

Fiat'ın farklı kullanıcı profillerine hitap eden diğer modelleri ise kompakt yapıları ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çekiyor:

  • Fiat Panda Cross (70 HP, Mild Hibrit, 2023 Model): 865.900 TL

  • Fiat 500X Cross Plus (1.5 Hibrit): 1.517.900 TL

  • Fiat 500X Soft Top: 1.577.900 TL

Özellikle genç kullanıcıların ilgisini çeken bu araçlar, stil sahibi tasarımlarıyla da öne çıkıyor.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

💰 %0 FAİZLİ KREDİ FIRSATLARI

Fiat, sadece fiyat avantajı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme kolaylığı da sağlıyor.

  • Egea modellerinde: 150.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli %0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

  • Showroomlarda kredi ve leasing seçeneklerine özel avantajlı ödeme planları sunuluyor.

Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

📈 FİYATLAR ZAMLANABİLİR

Fiat'ın açıkladığı Mayıs 2025 fiyat listesi 2 Haziran'a kadar geçerli olacak. Uzmanlara göre, ÖTV ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle Haziran ayından itibaren %10-15 oranında bir zam bekleniyor. Bu nedenle araç almak isteyenlerin mevcut kampanyaları kaçırmaması öneriliyor.

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Haziran zammı gelmeden son fırsat! Fiat o modelini en uygun fiyata listeledi

🔧 FİAT MAYIS 2025 KAMPANYALI FİYAT LİSTESİ

Model Fiyat (TL)
Egea Sedan Easy (1.4 Fire) 1.104.900
Egea Cross Street 1.219.900
Egea Sedan Limited (1.6 Dizel) 1.709.900
Topolino 510.900
Topolino Plus 545.900
500e HB 1.285.900
500e Cabrio 1.375.900
600e La Prima 1.619.900
600 Hibrit Urban 1.719.900
Panda Cross (2023) 865.900
500X Cross Plus 1.517.900
500X Soft Top 1.577.900

Not: Fiyatlar kampanyalı ve anahtar teslimdir. Opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Fotoğraflar: Fiat