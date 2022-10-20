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Haberler Otomobil Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda olabildiğince dinamik süreçler yaşanıyor. Sıfır otomobil piyasasının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Ancak ikinci el otomobil pazarındaki fiyat artışları da bu dönemde vatandaşları endişelendiren ilerlemeler arasında yer alıyor.

takvim.com.tr
20.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:40
Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

Ünlü ekonomistlerden son dakika uyarısı geldi! 2023 yılına kadar ikinci el otomobil alacak olan vatandaşların alması gerekiyor. 2023 yılından sonra fiyatların aşağı yukarı olarak %20 oranında yükselmesi bekleniyor.

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Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

2023 Yılına Kadar Araçlarınızı Alın!

2023 yılına kadar vatandaşların otomobilleri almaları olabildiğince önemlidir.

Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerin 2023 yılından sonra yükselmesi bekleniyor.

Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

2023 yılı ardından otomobil fiyatlarının ciddi oranlarda yükselişe geçmesi bekleniyor.

Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...

Bu yükseliş hareketiyle birlikte fiyatların zamlanması ve bu zamların vatandaşların bütçelerine olumsuz olarak yansıma bekleniyor.

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