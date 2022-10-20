Uyarı geldi! İkinci el alacakların dikkatine! Bu tarihe kadar otomobilinizi alın yoksa...
İkinci el otomobil piyasasında son zamanlarda olabildiğince dinamik süreçler yaşanıyor. Sıfır otomobil piyasasının artış göstermesiyle birlikte vatandaşlar ikinci el araba piyasasına yöneldi. Ancak ikinci el otomobil pazarındaki fiyat artışları da bu dönemde vatandaşları endişelendiren ilerlemeler arasında yer alıyor.
20.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 20.10.2022 09:40
Ünlü ekonomistlerden son dakika uyarısı geldi! 2023 yılına kadar ikinci el otomobil alacak olan vatandaşların alması gerekiyor. 2023 yılından sonra fiyatların aşağı yukarı olarak %20 oranında yükselmesi bekleniyor.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerin 2023 yılından sonra yükselmesi bekleniyor.