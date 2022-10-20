Kasım'da başlıyor... Arabanız varsa dikkat! Yaptırmazsanız 40 BİN TL'den olabilirsiniz!
Havaların soğumasıyla birlikte araba sahiplerinde bakım telaşı başladı. Araçlarını daha uzun ömürlü kullanmak ve gereksiz masrafla karşılaşmak istemeyen araç sahipleri oto tamircilerin yolunu tutuyor.
İstanbul Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Metin Bakacak kış bakımıyla ilgili, "Araba sahipleri kış bakımlarını yaptırmadığı taktirde 40 bin liraya kadar masrafla karşılaşabilir." ifadelerini kullandı. Kış aylarının gelmesiyle bakım hakkında araştırmalar başladı. Araçlarını daha uzun ömürlü kullanmak ve gereksiz masrafla karşılaşmak istemeyen araç sahipleri oto tamircilerin yolunu tutuyor. İşte detaylar..
ERKEN YAPTIRMAK ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYOR
Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Metin Bakacak, kış bakımıyla ilgili nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Periyodik kış bakımlarının her yıl yapılması gerekiyor. Kış başlamadan önce araba sahiplerinin gelip kontrollerini yaptırması çok önemli. Araçların kış bakımları genellikle 11. ay itibarıyla başlıyor. Yoğunluk olmaması için vatandaşların daha erken gelip bakımlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Böylece zamandan tasarruf etmiş olup, arabalarını günübirlik servise bırakıp tekrar teslim alabilirler." ifadelerini kullandı.
40 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKIYOR
Araç sahiplerinin bakım yaptırmadıkları durumda başlarına gelecek olan olumsuzlardan da bahseden Bakacak, "Eğer sürücüler bakımlarını ihmal ederlerse; bir arıza meydana gelmesi halinde, daha büyük masraflarla karşı karşıya kalıyorlar. Örneğin bakım ücreti için 3 bin lira ödeyecek olan bir araba sahibinin, yaptırmadığı bakımlar sonucu aracın motorunda bir arıza gelmesi halinde; 40 bin liraya kadara masraf ödemesi yapması olası oluyor. Bu yüzden araçların periyodik bakımlarını gerçekleştirmek çok önemli. Araba sahiplerinin büyük ücretler ödememesi için; mutlaka bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Öğreğin antifriz kullanılmayan araç radyatörü donduğu zaman büyük arıza çıkartabilir. Böylesi sürücülerin cebinden çıkacak para 40 bin lira seviyesini bulabilir." dedi.
"BU BAKIMLARI YAPTIRANLAR KIŞI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GEÇİRİR"
Bakacak, kış öncesi kaptırılması gereken bakımları tek tek sıralayarak, "Kışa girerken sürücülerin öncelikle yağ bakımı yaptırması, cam suyuna baktırması lazım. daha sonra muhakkak antifrizlerini ölçtürmesi, sileceklerinin lastiklerini değiştirmesi, fren balatalarına baktırması, kış lastiklerini taktırması lazım. Eğer kış öncesi araç sahipleri bu bakımlarını yaptırırsa kış ayını gönül rahatlığıyla geçirebilir." ifadelerini kullandı.