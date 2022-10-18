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Haberler Otomobil 2. el arabalar dibi görecek... "Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer" O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

2. el arabalar dibi görecek... "Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer" O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

5 yıldır otoparkta bekleyen araçların Kayseri'deki bu otoparkta beklediğini belirten Otopark İşletmecisi Ethem Gülşan, araçların ekonomiye kazandırılmasının sıfır ve ikinci el fiyatlarını düşüreceğini belirtti.

takvim.com.tr
18.10.2022 22:00 - Son Güncelleme: 18.10.2022 22:03
Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

Kayseri'de bulunan yediemin otoparkında yüzlerce araç sahipsiz bir şekilde bekliyor! Bırakılan otomobiller çürümeye yüz tutarken, bazıları da otların arasında kaybolmaya başladı bile. Otoparkta, lüks otomobiller, tırlar, mikserlerin de bulunduğunu aktaran işletmeci Ethem Gülşan, "Bugün normal bir arabanın değerinin 300 bin TL olduğunu düşünürsek, otoparklardaki araçlar piyasaya girerse fiyat otomatik olarak 150-160 bin TL'ye düşer" dedi. Peki bu otomobiller neden otoparkta? Araçlar piyasaya girerse yeni fiyatlar düşer mi? İşte tüm merak edilenler...

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Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

"Burada 300 tane araç var. Artı motosikletler var. Hepsinin ekonomik değeri yüksek ve 3 yıl ile 15 yıl arasında bir zamanda burada kalan araçlar var."

Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

BU ARAÇLAR PEYNİR EKMEK GİBİ SATILIR

"Bu araçlar otoparktan neden çıkmıyor diye çaba gösterdim ve mücadele ettim. İcra memurlarına fiili haciz geliyor, yapılıyor. Bu araçlar peynir, ekmek gibi satılır. "

Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

Bu arabaların sayısı yaklaşık olarak Türkiye ortalamasında 750 bin-1 milyon civarında. Bu araçlar birdenbire ekonomiye girerse bugün 2. el araçların ve sıfır araçların nerelere geleceğini büyüklerime soruyorum.

Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer 2. el arabalar dibi görecek... O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI OTOPARKA GELİYOR

"Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.

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