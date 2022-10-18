2. el arabalar dibi görecek... "Piyasaya girerse otomobil fiyatları YARI YARIYA düşer" O otoparkta yüzlerce araç başıboş duruyor!

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN DOLAYI OTOPARKA GELİYOR

"Bu araçların buradan çıktığı takdirde döşemeci, kaportacı, akaryakıtçı ve notercisinin de kazanacağı parayı düşünelim. Teker dönecek ki bu ülkeye fayda olsun. Ben şu anda denizde bir damlayım. Bu arabaların bir an önce ekonomiye dönmesi için mücadele ediyorum. Bu arabalar çeşitli maddelerden dolayı, çeşitli suçlardan dolayı otoparkımıza geliyorlar" dedi.