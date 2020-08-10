Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali
Türkiye'nin yerli otomobil heyecanı sürüyor. Dünya otomotiv sektörü her geçen gün değişirken TOGG, bayilik sisteminde de farklılıklar olacağının sinyallerini verdi. CEO Gürcan Karakaş, "Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama da akıllara, "Tesla gibi müşteriye doğrudan satış mı yapacak" sorusunu getirdi. İşte merak edilen o sorunun yanıtı.
Elektrikli otomotiv devi Tesla, bir çok unsuru ile dünya otomotiv sektörüne yön veren bir marka haline geldi. Hisse değerlerinin de geldiği noktada "Dünyanın en değerli otomobil markası" konumuna ulaşan Amerikalı üreticinin başarısı bir çok markayı da benzer stratejilere yöneltmeye başladı. İçten yanmalı otomobil üreticileri elektrikli modellere yönelirken, doğuştan elektrikli otomobil üreten, konvensiyonel olmayan üreticilerin sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı.