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Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

Türkiye'nin yerli otomobil heyecanı sürüyor. Dünya otomotiv sektörü her geçen gün değişirken TOGG, bayilik sisteminde de farklılıklar olacağının sinyallerini verdi. CEO Gürcan Karakaş, "Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz" dedi. Bu açıklama da akıllara, "Tesla gibi müşteriye doğrudan satış mı yapacak" sorusunu getirdi. İşte merak edilen o sorunun yanıtı.

10.08.2020 09:55 - Son Güncelleme: 10.08.2020 09:56
Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

Elektrikli otomotiv devi Tesla, bir çok unsuru ile dünya otomotiv sektörüne yön veren bir marka haline geldi. Hisse değerlerinin de geldiği noktada "Dünyanın en değerli otomobil markası" konumuna ulaşan Amerikalı üreticinin başarısı bir çok markayı da benzer stratejilere yöneltmeye başladı. İçten yanmalı otomobil üreticileri elektrikli modellere yönelirken, doğuştan elektrikli otomobil üreten, konvensiyonel olmayan üreticilerin sayısı da yavaş yavaş artmaya başladı.

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Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

Bunlardan bir tanesi de "Avrupa'da tek" olarak dikkatleri üzerine çeken TOGG elbette.

Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

Milliyet'in haberine göre Tesla'nın açtığı bu yenilikçi parkurda, Türkiye'nin Otomobili de faaliyetleri ile öncü markayı takip ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

Bu yolda markanın tıpkı Tesla gibi klasik bayilik sisteminin ötesinde bir adım atmaya hazır olduğunun sinyalleri, geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleştirilen online basın toplantısında verildi.

Türkiye'nin yerli otomobiline teklif yağıyor! Bayilik sisteminde farklılık sinyali

KLASİK DAĞITIM AĞI KALKIYOR
Gerçekleştirilen online basın toplantısında Türkiye'nin Otomobili ile ilgili bir çok konuya değinen CEO Gürcan Karakaş, "Çok ciddi şekilde bayilik teklifleri alıyoruz.

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