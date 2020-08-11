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Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Bu haber tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de araç hasar sayısında düşüşlerin yaşandığını söyleyen İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Bu dönemde insanların arabalarını kullanmıyor olması ve garajlarında tutuyor olması, salgın nedeniyle çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle trafik sigortalarının hasar sayısında bir azalma oldu. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Hal böyle olunca insanlar sigortasız kalmasın diye çeşitlik destekler gelmeye başladı. Örneğin İyi sürücüler geçen yıl 1000 TL'ye aracına sigorta yaptırırken bu yıl 500- 600 TL'ye yaptırabilecek."dedi. İşte detaylar.

11.08.2020 08:43 - Son Güncelleme: 11.08.2020 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





