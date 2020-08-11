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Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Bu haber tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de araç hasar sayısında düşüşlerin yaşandığını söyleyen İSAD (İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Bu dönemde insanların arabalarını kullanmıyor olması ve garajlarında tutuyor olması, salgın nedeniyle çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle trafik sigortalarının hasar sayısında bir azalma oldu. Bu nedenle bazı sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı. Hal böyle olunca insanlar sigortasız kalmasın diye çeşitlik destekler gelmeye başladı. Örneğin İyi sürücüler geçen yıl 1000 TL'ye aracına sigorta yaptırırken bu yıl 500- 600 TL'ye yaptırabilecek."dedi. İşte detaylar.

11.08.2020 08:43 - Son Güncelleme: 11.08.2020 08:49
Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle trafik sigortasında bazı şirketler iyi sürücülere büyük indirimler yapmaya başladı.

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Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

TAKSİT SAYISI ARTIRILDI
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSAD ( İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği ) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Corona virüs salgını ile birlikte sigorta sektöründe corona virüs ile ilgili tedbirler alınmaya başlandı. İlk olarak trafik sigortasının taksit sayısı artırıldı. "dedi.

Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

ŞİRKETLER İNDİRİME GİTMEYE BAŞLADI
Pandemi döneminde çok sayıda vatandaşın araçlarını garajında tuttuğunu belirten Bağcı,"Salgın nedeniyle vatandaşların çok dışarı çıkmıyor olması nedeniyle hasar sayısında bir azalma meydana geldi.

Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Hal böyle olunca trafik sigortasında uzun yıllardan beri oluşan zarar grafiği, kara geçmeye başladı. Bu nedenle sigorta şirketleri bu branşlarda kar açıklamaya başladı.

Trafik sigortasında indirim dönemi! Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor

Açıklanan karlarla beraber trafik sigortası ve kaskoda birçok şirket indirime gitmeye başladı." dedi.

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