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Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

1 Haziran itibarıyla kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) tarafından başlatılan ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlı kredi paketleri sonrası vatandaşlar bankalara akın etmişti. Özellikle konut ve taşıt kredisinden yararlanan birçok kişi bu dönemde ev ve araba sahibi olurken, ihtiyaç kredisi ile de gereksinimlerini karşılamıştı. Ev ve araba almak isteyen vatandaşlar hala kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Peki güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ne kadar? İşte banka banka kredi faiz oranları...

09.08.2020 10:27 - Son Güncelleme: 09.08.2020 10:27
Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü.

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Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Peki bu süreçte bankaların güncel faiz oranları ne kadar? İşte ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.12--- Taşıt kredisi: 1.15--- Konut kredisi: 0.87

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.21--- Taşıt kredisi: 1.15--- Konut kredisi: 0.87

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.18--- Taşıt kredisi: 1.15--- Sarıpanjur konut kredisi kampanyası: 0.99

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