Haberler Galeri Ekonomi Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

Ev ve araba almak isteyenler dikkat! Faiz oranları değişti | Güncel konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

1 Haziran itibarıyla kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) tarafından başlatılan ve Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlı kredi paketleri sonrası vatandaşlar bankalara akın etmişti. Özellikle konut ve taşıt kredisinden yararlanan birçok kişi bu dönemde ev ve araba sahibi olurken, ihtiyaç kredisi ile de gereksinimlerini karşılamıştı. Ev ve araba almak isteyen vatandaşlar hala kredi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. Peki güncel taşıt - konut - ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ne kadar? İşte banka banka kredi faiz oranları...

09.08.2020 10:27 - Son Güncelleme: 09.08.2020 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





