Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Almanya'da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik
Yerli otomobil TOGG, SUV modeliyle Almanya'da kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi. Yerli otomobilin Almanya'da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, görüntüler ile aracın son tasarımı da ortaya çıkmış oldu.
23.05.2022 15:05 - Son Güncelleme: 23.05.2022 15:10
Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan TOGG, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.
Almanya'da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, ortaya çıkan görüntüler ile aracın son tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu.
Yerli otomobil Togg C-SUV'a ait fotoğrafları paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu vurguladı