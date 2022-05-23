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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG Almanya'da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik

Yerli otomobil TOGG, SUV modeliyle Almanya'da kamuflajlı bir şekilde test edilirken görüntülendi. Yerli otomobilin Almanya'da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, görüntüler ile aracın son tasarımı da ortaya çıkmış oldu.

23.05.2022 15:05 - Son Güncelleme: 23.05.2022 15:10
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Almanya’da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. 2023 Mart aylarında trafiğe çıkması beklenen TOGG, artık son test süreçlerine girmiş durumda.

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Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Almanya’da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik


Geçtiğimiz haftalarda TOGG CEO'su yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulunurken, şimdi ise TOGG'un SUV modeli Almanya'da kamufle bir şekilde görüntülendi.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Almanya’da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik


Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan TOGG, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Almanya’da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik


Almanya'da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, ortaya çıkan görüntüler ile aracın son tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG Almanya’da görüntülendi: Dikkat çeken değişiklik


Yerli otomobil Togg C-SUV'a ait fotoğrafları paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu vurguladı

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