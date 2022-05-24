Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün! İkinci el araç alacaklar müjde! Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia 2. el araç fiyatları...

Sıfır araca bütçesi yetmeyip ikinci ele yönelen kişiler ihale yöntemi ile araç satışlarına yoğun ilgi gösteriyor ve hangi modelin kaç TL'den alıcı bulduğunu araştırıyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın ihale yöntemiyle 2. el otomobil satışı yapması ve güncel ilanları yakından takip ediliyor. Yarı fiyatına otomobil sahibi olmak mümkün ve böylece ihtiyaç duyulan araca bütçeyi zorlamadan ulaşabilmek sanıldığı kadar imkansız değil. Mercedes, Hyundai, Peugeot, Nissan, Dacia ve daha pek çok markanın 2. el araç fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.