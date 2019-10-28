Efsane Toros aracını böyle yeniledi! Fena teklifler geliyor
Bir efsane Renault'ın Toros modeli. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran bu otomobil satış rekorları kırmıştı. Takvim.com.tr ekibi olarak bu araç ile ilgili güzel bir haber hazırladık. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı. Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Renault 12 Toros ülkemizde ve dünyada üretilen en son Renault 12 modelidir.Modelin üretimine 1989 yılında başlanmıştır.1989 ve 1990 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup, 4 vitesli versiyonların üretimi 1991 yılında talep azlığı nedeniyle sonlandırılmıştır.
TOROS TARİHÇE
Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Ülkemizde Toros modelinin satışları şubat 1989 tarihinde başlamış, aynı tasarım 1990 yılında Renault 12 GTL adıyla Arjantin`de de üretilmiştir.Renault 12 Toros`un başlıca yenilikleri olarak 5 ileri vitesli şanzıman, ön ve arkada plastik tamponlar, plastik basamak eşiği genişleticisi ile SW modellerindeki port bagaj eklentisini sayabiliriz.Renault 12 Toros modelinin üretimi 2000 yılının şubat ayında sona ermiştir. Bu tarihten itibaren dünyada Renault 12 adıyla araç üretilmemiş, ancak Dacia adıyla Renault 12 lisanslı araçların üretimi 2006 yılına kadar devam etmiştir.