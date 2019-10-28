Efsane Toros aracını böyle yeniledi! Fena teklifler geliyor

Bir efsane Renault'ın Toros modeli. Türkiye'de bir döneme damgasını vuran bu otomobil satış rekorları kırmıştı. Takvim.com.tr ekibi olarak bu araç ile ilgili güzel bir haber hazırladık. Trabzon'da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı. Renault 12 Toros modelinin tasarımı Fransa`da bulunan bir tasarım bürosunca yapılmıştır. Renault 12 Toros ülkemizde ve dünyada üretilen en son Renault 12 modelidir.Modelin üretimine 1989 yılında başlanmıştır.1989 ve 1990 yıllarında Toros modelinin hem 5 vitesli hem de 4 vitesli versiyonları mevcut olup, 4 vitesli versiyonların üretimi 1991 yılında talep azlığı nedeniyle sonlandırılmıştır.

28.10.2019 12:15 - Son Güncelleme: 28.10.2019 12:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





