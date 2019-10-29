Türkiye'deki en çok satan SUV modelleri belli oldu! İşte en çok satan SUV markası

SUV, spor amaçlı taşıt anlamına gelir. Bir araç hem minivan hem station vagon hem de çekme özelliklerini taşıyorsa ortak anlam olarak bu tür araçlara SUV denir. SUV araçlar son zamanlarda Türkiye'de de en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından açıklanan Ocak-Ağustos 2019 toplam satış raporuna göre Türkiye'de en çok satan SUV araçlarının satış rakamları belli oldu. Peki en çok satış rakamına ulaşan SUV markası hangisi? İşte detaylar...

29.10.2019 18:25 - Son Güncelleme: 29.10.2019 18:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





