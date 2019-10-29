Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

1970 yıllarda Almanya'ya giden daha sonra Ford Taunus otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Yıllar sonra ise otomobilini tekrar olduğu yerden çıkarmak istedi ve şaşkına döndü. Ford Taunus. Almanya ve bazı diğer ülkelerde satılmış Ford modelleri serisinin adı. Ford Taunus 1976'dan 1993'e kadar kasa aynı kaldığı için boyutları 430 cm uzunluk ve 200 cm genişliktedir.

29.10.2019 12:52 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





