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Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

1970 yıllarda Almanya'ya giden daha sonra Ford Taunus otomobil alan Bahaddin Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Yıllar sonra ise otomobilini tekrar olduğu yerden çıkarmak istedi ve şaşkına döndü. Ford Taunus. Almanya ve bazı diğer ülkelerde satılmış Ford modelleri serisinin adı. Ford Taunus 1976'dan 1993'e kadar kasa aynı kaldığı için boyutları 430 cm uzunluk ve 200 cm genişliktedir.

29.10.2019 12:52 - Son Güncelleme: 29.10.2019 12:52
Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal, otomobilini bir daha kullanmadı.

Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

DUVARI KIRDIRIP OTOMOBİLİ ÇIKARTTI

Aradan geçen 37 yılın ardından binada onarım yapmayı planlayan Uysal, evin giriş katında tuttuğu otomobilini çıkarmak amacıyla önce duvarları kırdırdı.

Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

Uysal, daha sonra çekici yardımıyla otomobilini başka bir garaja götürdü.

Görenler şaştı kaldı... Duvarı kırıp Ford Taunus arabasını çıkardı!

"İLK GÜNKÜ GİBİ HALA ORİJİNAL"

İlçede akaryakıt istasyonu bayisi bulunan Uysal, "Otomobilim ilk günkü gibi orijinal.

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