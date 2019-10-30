Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları
Kasım ayında otomobil alacaklara güzel kampanyalar var. Bu bağlamda taşıt kredilerinin de inmesinden sonra satışlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Sıfır otomobil alırken,Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır. İşte 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları...
Kamu bankaları anlaşmalı otomobil firmaları ile faizleri düşürmüştü. Vatandaşların araba almasını kolaylaştıran bu uygulama ile otomobil satışları arttı. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları
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