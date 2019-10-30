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Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Kasım ayında otomobil alacaklara güzel kampanyalar var. Bu bağlamda taşıt kredilerinin de inmesinden sonra satışlarda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Sıfır otomobil alırken,Özellikle o markayı ilk kez kullanacaksanız mutlaka temel özellikleri hakkında bilgi almanız gerekiyor. Bunlar farın, sileceklerin, sinyalin, selektörün, dörtlü ikaz ışıklarının ve viteslerin kullanımı vs. gibi mutlaka bilinmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır. İşte 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları...

30.10.2019 09:39 - Son Güncelleme: 30.10.2019 09:39
Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Kamu bankaları anlaşmalı otomobil firmaları ile faizleri düşürmüştü. Vatandaşların araba almasını kolaylaştıran bu uygulama ile otomobil satışları arttı. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

İŞTE YÜZDE 0 FAİZ KAMPANYALARI

Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Peugeot

40 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Ford

Tüm modellerde 77 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Citroen yüzde 0 faiz

30 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Nissan

Qahsqai modellerinde 7 bin liraya kadar 12 ay vade yüzde 0 faiz

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