Araba alacaklara müjde! Sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı! 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

Kamu bankaları anlaşmalı otomobil firmaları ile faizleri düşürmüştü. Vatandaşların araba almasını kolaylaştıran bu uygulama ile otomobil satışları arttı. Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Kasım ayı sıfır otomobil kampanyaları

İŞTE YÜZDE 0 FAİZ KAMPANYALARI