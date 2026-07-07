Türkiye’de sedan dönemi bitiyor mu? SUV neden otomobil pazarının ana gövdesi oldu?

2. TÜRK TÜKETİCİSİ NEDEN SUV SEÇİYOR?

"SUV mu sedan mı?" sorusunun yanıtı artık sadece "yerden yüksek olmak" ile sınırlı değil. Tüketicileri bu yöne iten ana sebepler şunlar:

Geniş İç Hacim ve Aile Kullanımı: SUV modeller, genişleyen bagaj hacimleri, modüler koltuk yapıları ve yüksek tavan mesafeleri ile çocuklu aileler için çok daha işlevsel. Sedanların bagaj yükleme ağzının dar olması, bebek arabası ve büyük valiz taşımayı zorlaştırırken, SUV'lar bu sorunu kökten çözüyor.