Türkiye’de sedan dönemi bitiyor mu? SUV neden otomobil pazarının ana gövdesi oldu?
Türkiye otomobil pazarında tarihi bir kırılma yaşanıyor. 2016 yılında satılan her iki araçtan biri sedan gövde tipiyken, 2026 yılının ilk yarısında bu oran yüzde 20'nin altına geriledi. ODMD (Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği) verilerine göre, pazarın yeni lideri yüzde 65'lik bir payla SUV ve Crossover modelleri oldu. Peki Türk tüketicisinin yıllardır vazgeçemediği sedan aşkı neden bitti? Temmuz 2026 kampanyaları, fiyat-performans dengesi ve ailelerin yeni tercihiyle ilgili tüm detaylar "Türkiye Otomobil Tercih Haritası" dosyamızda…
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Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil