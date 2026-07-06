Roket işlemiyor lastiği patlasa da gidiyor! Ankara NATO Zirvesi 2026'da liderlerin zırhlı makam araçları ve özellikleri
Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderlerin zırhlı makam araçları ve üst düzey güvenlik hazırlıkları dikkat çekiyor. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı özel korumalı araçlar askeri kargo uçaklarıyla başkente getirilmeye başlandı. Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı konvoy araçları ile helikopter parçaları da Esenboğa Havalimanı'na ulaştırıldı. Kamuoyunda "The Beast" (Canavar) olarak bilinen başkanlık limuzini başta olmak üzere, dünyanın en gelişmiş zırhlı makam araçları Ankara sokaklarında görev yapacak.
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