Roket işlemiyor lastiği patlasa da gidiyor! Ankara NATO Zirvesi 2026'da liderlerin zırhlı makam araçları ve özellikleri

AVRUPA MÜHENDİSLİĞİNİN ZİRVESİ: FRIEDRICH MERZ VE MERCEDES S-CLASS GUARD

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ankara'daki zirvede Alman otomotiv endüstrisinin güvenlikle buluştuğu en üst nokta olan Mercedes-Benz S-Class S680 Guard 4MATIC modelini tercih ediyor. Sivil bir otomobil gibi görünen ancak dünyanın en yüksek sivil zırh derecesi olan VR10 sertifikasına sahip bu araç, adeta bir mühendislik dehası.

Roket ve El Bombası Kalkanı: S-Class Guard, alt gövdesinde yer alan özel patlayıcı koruma kalkanı sayesinde altından veya yakınından gelebilecek el bombası ve mayın patlamalarına karşı tam koruma sağlıyor.