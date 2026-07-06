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Roket işlemiyor lastiği patlasa da gidiyor! Ankara NATO Zirvesi 2026'da liderlerin zırhlı makam araçları ve özellikleri

Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Liderler Zirvesi öncesinde liderlerin zırhlı makam araçları ve üst düzey güvenlik hazırlıkları dikkat çekiyor. 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarının kullanacağı özel korumalı araçlar askeri kargo uçaklarıyla başkente getirilmeye başlandı. Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanacağı konvoy araçları ile helikopter parçaları da Esenboğa Havalimanı'na ulaştırıldı. Kamuoyunda "The Beast" (Canavar) olarak bilinen başkanlık limuzini başta olmak üzere, dünyanın en gelişmiş zırhlı makam araçları Ankara sokaklarında görev yapacak.

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NATO Zirvesi’nde liderlerin milyonlarca dolarlık zırhlı araçları

NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'nın en dikkat çeken konularından biri de liderlerin zırhlı makam araçları oldu. Milyonlarca dolarlık bu özel üretim araçlar, lüks otomobilden çok yüksek güvenlikli mobil koruma merkezleri olarak öne çıkıyor. Ankara'ya getirilecek konvoylarda, roket ve mayın saldırılarına karşı geliştirilen Mercedes-Benz S-Class Guard ile Kevlar takviyeli hafif zırhı ve run-flat lastikleriyle dikkat çeken DS 7 gibi özel üretim modeller yer alacak. Peki hangi lider hangi arabaya biniyor? İşte kurşun geçirmez liste…

Trump’ın 9 tonluk canavarı ’Cadillac One’ Ankara sokaklarında

ANKARA SOKAKLARINDA BİR "CANAVAR": DONALD TRUMP'IN CADILLAC ONE'I

Zirvenin hiç şüphesiz en çok konuşulan aracı, ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan ve General Motors tarafından özel olarak üretilen Cadillac One, yani namıdiğer "The Beast" (Canavar). Dışarıdan bakıldığında genişletilmiş bir lüks sedan gibi görünse de bu araç aslında ağır hizmet tipi bir kamyon şasisi üzerine inşa edilmiş 9 tonluk bir yürüyen bunker.

Takvim Kaynak Tercihleri
Uçak kapısı kalınlığında koruma: 20 santimetre zırhlı kapılar

Uçak Kapısı Kalınlığında Koruma: Aracın titanyum, seramik ve çelik alaşımlı zırh kapıları tam 20 santimetre kalınlığında. Bu ağırlık, bir Boeing 757 uçağının kabin kapısıyla eş değer.

Camları Asla Açılmıyor: 13 santimetre kalınlığındaki 5 katmanlı kurşun geçirmez camlardan sadece sürücü tarafındaki cam, o da yalnızca 7 santimetre kadar açılıyor.

Bagajda kan bankası ve biyolojik savaş modu: The Beast’in gizli özellikleri

Biyolojik Savaş Modu: Araç kimyasal veya biyolojik bir saldırı anında dış dünya ile hava temasını tamamen keserek hermetik olarak mühürleniyor. İçerideki yolculara kabin altındaki özel tüplerden temiz oksijen pompalanıyor.

Bagajdaki Gizli Kan Bankası: Canavar'ın bagajında, olası bir yaralanma senaryosuna karşı Başkan Trump'ın kan grubuyla eşleşen yedek kan stokları ve acil tıbbi müdahale kitleri sürekli hazır tutuluyor.

Trump'ın konvoy araçları Ankara'ya geldi
Merz’in Mercedes S-Class Guard’ı roket ve mayın saldırılarına karşı korumalı

AVRUPA MÜHENDİSLİĞİNİN ZİRVESİ: FRIEDRICH MERZ VE MERCEDES S-CLASS GUARD

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Ankara'daki zirvede Alman otomotiv endüstrisinin güvenlikle buluştuğu en üst nokta olan Mercedes-Benz S-Class S680 Guard 4MATIC modelini tercih ediyor. Sivil bir otomobil gibi görünen ancak dünyanın en yüksek sivil zırh derecesi olan VR10 sertifikasına sahip bu araç, adeta bir mühendislik dehası.

Roket ve El Bombası Kalkanı: S-Class Guard, alt gövdesinde yer alan özel patlayıcı koruma kalkanı sayesinde altından veya yakınından gelebilecek el bombası ve mayın patlamalarına karşı tam koruma sağlıyor.

Kalaşnikof mermisi bile geçirmeyen karoser ve yangın söndürme sistemi

Kurşun Geçirmez Karoser: Aracın gövdesi, kalaşnikof dahil olmak üzere en ağır zırh delici mermileri bile içeri sızdırmayacak şekilde özel çeliklerle örülmüş durumda.

Yangın Söndürme Sistemi: Aracın altında veya motorunda çıkabilecek olası yangınlara karşı, kokpitten tek tuşla aktif edilen otomatik yangın bastırma sistemi bulunuyor.

Macron’un hibrit gücü: Fransız şıklığı DS 7 Crossback E-Tense

FRANSIZ ŞIKLIĞI VE HİBRİT GÜÇ: EMMANUEL MACRON'UN DS 7'Sİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ankara sokaklarında Fransız zarafetini askeri korumayla birleştiren DS 7 Crossback E-Tense modelinin özel zırhlı versiyonuyla boy gösteriyor. Diğer liderlerin ağır ve hantal araçlarına kıyasla daha çevik ve hibrit teknolojisine sahip olan bu araç, koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kevlar takviyeli hafif zırh: Lastikler patlasa bile saatte 80 km hız

Kevlar Takviyeli Hafiflik: Fransız koruma sistemleri, aracı ağırlaştırmadan titanyum ve Kevlar karışımı kompozit malzemelerle zırhlandırıyor. Bu sayede araç yüksek hızlara çok daha çabuk ulaşabiliyor.

Patlasa da Durmayan Lastikler: Kevlar destekli özel run-flat jant ve lastik sistemi sayesinde, tekerleklere kurşun isabet etse ve lastikler tamamen parçalansa bile araç saatte 80 kilometre hızla olay yerinden uzaklaşabiliyor.

İngiliz Başbakan Starmer Range Rover Sentinel ve Audi A8L ile zirveye katıldı

BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI KEIR STARMER: RANGE ROVER SENTINEL V8 VE AUDI A8L SECURITY

İngiliz Başbakanı Keir Starmer, Ankara'daki zirve için Birleşik Krallık hükümetinin garajındaki en güçlü iki kozu kullanıyor. Genellikle arazi ve zorlu hava koşullarında Range Rover Sentinel, şehir içi geçişlerde ise Audi A8L Security tercih ediliyor.

Range Rover Sentinel’in gizli kaçış tüneli ve el bombası direnci

Gizli Özelliği: 5.0 litrelik süper şarjlı V8 motora sahip Range Rover Sentinel, patlama direnci zayıf olduğu için elektrikli alternatifi üretilmeyen saf bir güç makinesi. Alt gövdesi ve tavanı DM51 el bombalarının aynı anda patlamasına dayanabiliyor. Acil durumlarda bagaj kapağının altından açılan gizli bir kaçış tüneli bulunuyor.

Hollanda Başbakanı Jetten’in BMW 7 Serisi kimyasal gaz algılayabiliyor

HOLLANDA BAŞBAKANI ROB JETTEN: BMW 7 SERİSİ HIGH SECURITY

Hollanda'nın çiçeği burnunda Başbakanı Rob Jetten, zirveye Alman mühendisliğinin en prestijli koruma paketlerinden biri olan zırhlı BMW 7 Serisi ile katılıyor.

Gizli Özelliği: Araç VR7/VR9 balistik koruma seviyesine sahip. Bu aracı özel kılan şey, olası bir zehirli gaz veya kimyasal saldırı algıladığında sensörlerin devreye girerek tüm havalandırma kapaklarını otomatik kapatması ve içeriye taze oksijen pompalamaya başlaması. Lastiklerinde bulunan çelik çemberler sayesinde, tamamen inik lastiklerle bile 80 km hızla yol alabiliyor.

İspanya Başbakanı Sánchez sadelikle güvenliği birleştiren Audi A8L’yi tercih etti

İSPANYA BAŞBAKANI PEDRO SÁNCHEZ: AUDİ A8L SECURİTY

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sadelik ile en üst düzey korumayı birleştiren Audi A8L Security (Uzun Şasi) modelini tercih ediyor. Dışarıdan bakıldığında standart bir makam arabası gibi durması, en büyük güvenlik stratejisi.

Molotofkokteyline karşı otomatik köpük sistemi: Audi A8L Security

Gizli Özelliği: Tamamen zırhlı olan bu araç, özel alaşımlı çelik gövdesi sayesinde ağır makineli tüfek mermilerini sıradan bir taş gibi sektiriyor. Aracın altında bulunan özel yangın söndürme nozülleri, molotofkokteyli atılması durumunda tekerlekleri ve gövde altını saniyeler içinde köpükle kaplayarak yangını söndürüyor.

Meloni Amerikan araçları garajdan çıkardı, İtalyan markalarına döndü

İTALYA BAŞBAKANI GIORGIA MELONI: ALFA ROMEO GIULIA / TONALE VE FIAT 500

"Made in Italy" (İtalyan Malı) milliyetçiliğiyle bilinen Giorgia Meloni, Draghi döneminden kalan Amerikan araçlarını tamamen garajdan çıkartarak İtalyan markalarına döndü. Ankara'daki uluslararası zirvelerde zırhlı Alfa Romeo Giulia veya Stellantis Grubu zırhlı makam araçlarını kullanıyor.

Alfa Romeo Giulia’nın karbon-kevlar zırhı: Spor araba hızında kaçış

Gizli Özelliği: Meloni'nin araçları, İtalyan savunma sanayisi şirketi tarafından karbon-kevlar karışımlı özel hafif zırhla kaplanıyor. Bu sayede araç diğer zırhlı muadilleri gibi hantal kalmıyor, ani hızlanma yeteneği (0-100 km/s) bir spor araba kadar yüksek ve saldırı bölgesinden ışık hızıyla kaçabiliyor.

Yunan Başbakan Miçotakis çevre dostu Lexus RX Hibrit ile zirveye katıldı

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİRYAKOS MİÇOTAKİS: LEXUS RX HİBRİT

Ankara NATO Zirvesi 2026'ya katılan liderler arasında çevre dostu ve ileri teknoloji tercihlerine önem veren isimlerin başında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geliyor. Zirve trafiğinde ve resmi programlarında konforu yeşil enerjiyle buluşturan zırhlı Lexus RX Hibrit modelini kullanan Miçotakis, yenilikçi hamleleriyle dikkat çekiyor.

Sadece hibrit teknolojisiyle yetinmeyen Yunan Başbakan, daha önce elektrikli otomobil Tesla Model 3 direksiyonunda da görüntülenerek modern otomotiv trendlerini yakından takip ettiğini gözler önüne sermişti. Atina yönetiminin makam aracı geçmişi ise tam bir asalet timsali zira geçmiş dönemdeki Yunanistan başbakanlarının garajında İngiliz lüksünün zirvesi olan efsanevi Rolls-Royce Silver Shadow Uzun Dingil Mesafeli Limuzin modeli yer alıyordu.

Arnavutluk Başbakanı Rama dev Amerikan SUV’u GMC Yukon XL kullanıyor

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDI RAMA: GMC YUKON XL

Listenin en sıra dışı ve dikkat çeken isimlerinden biri Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Uzun boyuyla da bilinen Rama, sedan araçlar yerine tam bir Amerikan devi olan GMC Yukon XL (SUV) modelini kullanıyor.

GMC Yukon XL mayınlı arazileri ve barikatları aşabilen mobil komuta merkezi

Gizli Özelliği: Sosyal medyada da sıkça gündem olan bu devasa SUV, yüksek tavanı ve geniş iç hacmiyle tam bir mobil komuta merkezi. Özel koruma şirketi tarafından sonradan B6/B7 seviyesinde zırhlandırılan araç, yerden yüksek yapısı sayesinde yoldaki barikatları, enkazları ve mayınlı arazileri hiç zorlanmadan aşıp geçebilecek bir alt yürüyen aksama sahip.

Liderlerin araç tercihleri uluslararası ajans kayıtlarına dayanıyor

Haberimizde yer alan liderlerin araç tercihleri Reuters, Associated Press (AP) gibi uluslararası haber ajanslarının devlet ziyaretleri ve resmi geçiş törenlerindeki arşiv kayıtlarına dayanmaktadır. Araçların zırh ve güvenlik teknolojilerine ait teknik özellikler ise üretici firmaların resmi verilerinden derlenmiştir. Görsellerin bir kısmı temsilidir.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Otomobil