Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında yüzde 30'lara varan bir düşüş yaşandı. Bu düşüş sonrası otomobil markaları da fiyatlarını güncelledi ve indirime gitti. 2021 yılının son günleri yaklaşırken işte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller....
22.12.2021 10:30
- Son Güncelleme: 22.12.2021 10:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından döviz kurları TL karşısında çakıldı.
Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...