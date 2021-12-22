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Haberler Otomobil Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam yaptığı açıklamanın ardından döviz kurlarında yüzde 30'lara varan bir düşüş yaşandı. Bu düşüş sonrası otomobil markaları da fiyatlarını güncelledi ve indirime gitti. 2021 yılının son günleri yaklaşırken işte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller....

22.12.2021 10:30 - Son Güncelleme: 22.12.2021 10:30
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından döviz kurları TL karşısında çakıldı.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır otomobiller! Dövizdeki düşüş sonrası fiyatlara indirim yapıldı

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

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