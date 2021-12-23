Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller belli oldu.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modeller açıklandı.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...