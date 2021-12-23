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Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

Aralık ayında bazı araç modellerinde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşanmıştı. Son günlerde döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası bazı markalar listelerinde indirime gitmeye başladı. Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai ve diğer markalardan 2021 model otomobiller.

23.12.2021 10:59 - Son Güncelleme: 23.12.2021 10:59
Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller belli oldu.

Birçok marka döviz kurlarındaki düşüşle birlikte liste fiyatlarında indirime gitmeye başladı.

Markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modeller açıklandı.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 387,600 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 403,300 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 439,700.00

Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 423,900 TL

Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 354.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 419.000 TL

Volkswagen Seat Ford Fiat Skoda Citroen Dacia Honda Hyundai en ucuz sıfır otomobiller listesi güncellendi

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

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