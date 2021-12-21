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Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla dolar bir anda 18 lira seviyelerinden 12 lira seviyelerine çakıldı. Türk Lirasının değer kazanmasıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Döviz kurunun düşmesiyle birlikte gözler indirimlerde. Özellikle kurun yükseldiğinde zam üstüne zam yapan otomobil şirketlerinden vatandaşlar indirim bekliyor. Bazı firmalar fiyatların güncelleneceğini duyurdu. İşte detaylar...

21.12.2021 16:39 - Son Güncelleme: 21.12.2021 16:45
Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL'ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL'nin altını gördü euro ise 13 TL'ye kadar geri çekildi. Piyasın hareketlenmesiyle birlikte gözler indirimlerde.

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Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Türkiye, son dönemde döviz kurlarındaki sert yükselişi konuşurken Başkan Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı tersine döndü.

Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Son zamanlarda ise sert yükselen dolar kuru nedeniyle, otomobil üreticileri kasım ve aralık aylarında sıfır araç modellerine zam üstüne zam yapmıştı.

Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Döviz kurunun yükseldiğinde zam üstüne zam yapan şirketlerden vatandaşlar indirim bekliyor. Bazı şirketler ise indirim yapacaklarını açıkladı.

Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor

Bu kurla birlikte firmalar fiyatları ortalama yüzde 10-11 arasında indirdiğini açıkladı.

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