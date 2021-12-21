Dolar kurunun yükseldiğinde zam yapan araba şirketlerinden indirim bekleniyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla dolar bir anda 18 lira seviyelerinden 12 lira seviyelerine çakıldı. Türk Lirasının değer kazanmasıyla birlikte piyasalar hareketlendi. Döviz kurunun düşmesiyle birlikte gözler indirimlerde. Özellikle kurun yükseldiğinde zam üstüne zam yapan otomobil şirketlerinden vatandaşlar indirim bekliyor. Bazı firmalar fiyatların güncelleneceğini duyurdu. İşte detaylar...
21.12.2021 16:39
- Son Güncelleme: 21.12.2021 16:45
Türkiye, son dönemde döviz kurlarındaki sert yükselişi konuşurken Başkan Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı tersine döndü.