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Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar

Türkiye'de 2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. İşte Türkiye'de satılan ucuz sıfır arabalar. Bu galeride fiyatı 500 bin TL'ye kadar olan araçlar yer alıyor. İşte en ucuz sıfır arabalar...

08.02.2022 11:45 - Son Güncelleme: 08.02.2022 11:45
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır arabalar

2022 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’de satılan en ucuz sıfır arabalar

VOLKSWAGEN

Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Liste fiyatı 364,100 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı 379,500 TL

Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 438,000 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır arabalar

VOLKSWAGEN

Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression

Fiyat 398,900 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır arabalar

SEAT

Yeni IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

Liste fiyatı: 314.800 TL

Kampanyalı Fiyatı: 301.000 TL

1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style

Liste fiyatı 395.800 TL

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır arabalar

SEAT

YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style

Fiyatı 459.000 TL

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