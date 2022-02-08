Türkiye'de satılan en ucuz sıfır arabalar
Türkiye'de 2022 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. İşte Türkiye'de satılan ucuz sıfır arabalar. Bu galeride fiyatı 500 bin TL'ye kadar olan araçlar yer alıyor. İşte en ucuz sıfır arabalar...
08.02.2022 11:45
- Son Güncelleme: 08.02.2022 11:45
2022 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 500 bin TL'nin altındaki modelleri derledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...