Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Nisan 2025 itibarıyla, Türkiye pazarında satışta olan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri ve detaylı teknik özelliklerini sizin için derledik.
TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ ARAÇLARI – NİSAN 2025 LİSTESİ
|Sıra
|Marka-Model
|Başlangıç Fiyatı
|1
|BYD Dolphin
|1.295.000 TL
|2
|Fiat 500e
|1.349.900 TL
|3
|Öpel Corsa-e
|1.353.900 TL
|4
|MG4
|1.379.000 TL
|5
|Togg T10X
|1.440.000 TL
|6
|Fiat 600e
|1.539.900 TL
|7
|Citroen e-C4
|1.565.000 TL
|8
|Peugeot e-208
|1.568.500 TL
|9
|Citroen e-C4X
|1.585.000 TL
|10
|Kia EV3
|1.600.000 TL
🚘 MODELLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ VE FİYAT DETAYLARI
Motor: 150 kW
Menzil: 427 km
Başlangıç Donanımı: Comfort
Fiyat: 1.295.000 TL
➡️ BYD Dolphin, şu anda Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobil konumunda. Modern tasarımı ve tatmin edici menzili ile dikkat çekiyor.
Motor: 87 kW
Menzil: 320 km
Başlangıç Donanımı: La Prima by Bocelli (HB)
Fiyat: 1.349.900 TL
➡️ Şehir içi kullanım için ideal olan Fiat 500e, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.
Motor: 100 kW
Menzil: 492 km
Başlangıç Donanımı: GS
Fiyat: 1.353.900 TL
➡️ Corsa-e, özellikle menzil avantajı sayesinde uzun mesafe sürüşlerini hedefleyen kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.
Motor: 115 kW
Menzil: 400 km
Başlangıç Donanımı: La Prima
Fiyat: 1.539.900 TL
➡️ Fiat 600e, retro-modern tasarımı ve 400 km'lik menzil vaadiyle dikkat çekiyor.
Motor: 125 kW
Menzil: 350 km
Başlangıç Donanımı: Comfort
Fiyat: 1.379.000 TL
➡️ Çin merkezli MG, uygun fiyat-performans dengesiyle öne çıkarken, şık tasarım ve güvenlik donanımlarıyla da iddialı.
Motor: 100 kW
Menzil: 498 km
Başlangıç Donanımı: GT
Fiyat: 1.568.500 TL
➡️ Sınıfındaki en uzun menzillerden birine sahip olan Peugeot e-208, şık tasarımıyla da genç kullanıcıları hedefliyor.
Motor: 115 kW
Menzil: 406 km
Başlangıç Donanımı: Max
Fiyat: 1.565.000 TL
➡️ Yumuşak sürüş ve geniş iç hacim arayanlar için Citroen e-C4 ideal bir seçim.