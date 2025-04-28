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Türkiye'de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgi, rekor seviyelere ulaştı. Otomotiv sektörü hem içten yanmalı motorlardan uzaklaşırken hem de çevre dostu çözümler sunmaya hız verirken, elektrikli otomobil satışları gözle görülür şekilde arttı. Ancak artan döviz kuru ve maliyetler sebebiyle, uygun fiyatlı model bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 22:53 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 22:53
Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Nisan 2025 itibarıyla, Türkiye pazarında satışta olan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri ve detaylı teknik özelliklerini sizin için derledik.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

TÜRKİYE'NİN EN UYGUN FİYATLI ELEKTRİKLİ ARAÇLARI – NİSAN 2025 LİSTESİ

Sıra Marka-Model Başlangıç Fiyatı
1 BYD Dolphin 1.295.000 TL
2 Fiat 500e 1.349.900 TL
3 Öpel Corsa-e 1.353.900 TL
4 MG4 1.379.000 TL
5 Togg T10X 1.440.000 TL
6 Fiat 600e 1.539.900 TL
7 Citroen e-C4 1.565.000 TL
8 Peugeot e-208 1.568.500 TL
9 Citroen e-C4X 1.585.000 TL
10 Kia EV3 1.600.000 TL

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

🚘 MODELLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ VE FİYAT DETAYLARI

BYD Dolphin

Motor: 150 kW

Menzil: 427 km

Başlangıç Donanımı: Comfort

Fiyat: 1.295.000 TL

➡️ BYD Dolphin, şu anda Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobil konumunda. Modern tasarımı ve tatmin edici menzili ile dikkat çekiyor.

Fiat 500e

Motor: 87 kW

Menzil: 320 km

Başlangıç Donanımı: La Prima by Bocelli (HB)

Fiyat: 1.349.900 TL

➡️ Şehir içi kullanım için ideal olan Fiat 500e, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.

ön plana çı

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Opel Corsa-e

Motor: 100 kW

Menzil: 492 km

Başlangıç Donanımı: GS

Fiyat: 1.353.900 TL

➡️ Corsa-e, özellikle menzil avantajı sayesinde uzun mesafe sürüşlerini hedefleyen kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Togg T10X

Motor: 160 kW

Menzil: 314 km (standart versiyon)

Başlangıç Donanımı: V1 RWD

Fiyat: 1.440.000 TL

➡️ Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Fiat 600e

Motor: 115 kW

Menzil: 400 km

Başlangıç Donanımı: La Prima

Fiyat: 1.539.900 TL

➡️ Fiat 600e, retro-modern tasarımı ve 400 km'lik menzil vaadiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

MG4

Motor: 125 kW

Menzil: 350 km

Başlangıç Donanımı: Comfort

Fiyat: 1.379.000 TL

➡️ Çin merkezli MG, uygun fiyat-performans dengesiyle öne çıkarken, şık tasarım ve güvenlik donanımlarıyla da iddialı.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Peugeot e-208

Motor: 100 kW

Menzil: 498 km

Başlangıç Donanımı: GT

Fiyat: 1.568.500 TL

➡️ Sınıfındaki en uzun menzillerden birine sahip olan Peugeot e-208, şık tasarımıyla da genç kullanıcıları hedefliyor.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Citroen e-C4

Motor: 115 kW

Menzil: 406 km

Başlangıç Donanımı: Max

Fiyat: 1.565.000 TL

➡️ Yumuşak sürüş ve geniş iç hacim arayanlar için Citroen e-C4 ideal bir seçim.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

9. Citroen e-C4X

Motor: 115 kW

Menzil: 417 km

Başlangıç Donanımı: Max

Fiyat: 1.585.000 TL

➡️ Citroen e-C4X, geniş bagaj hacmi ve konforlu sürüşü ile aileler için uygun bir seçenek sunuyor.

Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Kia EV3

  • Motor: 150 kW

  • Menzil: 435 km (Standard Range)

  • Başlangıç Donanımı: Elegance

  • Fiyat: 1.600.000 TL

➡️ EV3, Kia'nın kompakt SUV segmentinde sunduğu iddialı bir elektrikli araç modeli olarak ön plana çıkıyor.