Türkiye’de 1,5 milyon TL altına alınabilecek en uygun 10 elektrikli otomobil

Nisan 2025 itibarıyla, Türkiye pazarında satışta olan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri ve detaylı teknik özelliklerini sizin için derledik.

🚘 MODELLERİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ VE FİYAT DETAYLARI

BYD Dolphin

Motor: 150 kW

Menzil: 427 km

Başlangıç Donanımı: Comfort

Fiyat: 1.295.000 TL

➡️ BYD Dolphin, şu anda Türkiye pazarındaki en uygun fiyatlı sıfır elektrikli otomobil konumunda. Modern tasarımı ve tatmin edici menzili ile dikkat çekiyor.

Fiat 500e

Motor: 87 kW

Menzil: 320 km

Başlangıç Donanımı: La Prima by Bocelli (HB)

Fiyat: 1.349.900 TL

➡️ Şehir içi kullanım için ideal olan Fiat 500e, kompakt boyutları ve şık tasarımıyla öne çıkıyor.