Tesla’ya rakip geliyor: Toyota bZ7 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz hafta otomotiv sektöründe konuşulan kulis bilgilerine göre , Toyota 'nın Türkiye için bZ7 modelinde farklı bir paketleme ve fiyatlandırma stratejisi üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Özellikle yerli pazarda artan elektrikli otomobil talebine cevap verebilmek için, markanın bazı donanım seviyelerinde sadeleştirmeye giderek daha rekabetçi bir başlangıç fiyatı sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Boyutlar ve Segment: 5 metrelik uzunluğuyla bZ7, premium elektrikli sedan liginde yer alıyor. Bu özelliğiyle Mercedes EQE, BMW i5 ve Tesla Model S gibi modellere doğrudan rakip olarak konumlanıyor

GAC İş Birliği: Araç, Toyota'nın Çinli ortağı GAC ile birlikte geliştirildi. Bu ortaklık, özellikle Çin pazarındaki kullanıcı beklentilerine uygun bir otomobil üretmek için önemli bir adım oldu.

Sportif Siluet: bZ7'nin genel tasarımı, Toyota Crown Crossover modeline benzer izler taşısa da; keskin hatlar, ince LED farlar ve aerodinamik yapı, bZ7'yi çok daha sportif ve şık gösteriyor.

📈 TÜRKİYE'DE TOYOTA BZ7'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Toyota bZ7'nin Türkiye satış fiyatı henüz netleşmemiş olsa da, sektördeki beklentilere göre, 3 milyon TL ile 4 milyon TL arasında bir fiyat bandında olması bekleniyor. Özellikle ÖTV düzenlemeleri ve ithalat vergileri göz önüne alındığında, fiyatın bu aralıkta şekilleneceği düşünülüyor. Ancak Toyota'nın Türkiye'de üretim ve satış stratejisine bağlı olarak, lansman döneminde özel fiyat kampanyaları veya teşvikler de gündeme gelebilir.