Türkiye’de 140 bin TL’ye sıfır otomobil satışı başladı! ÖTV ile fiyatlar düştü! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...

2021 yılında sıfır otomobillerde ÖTV rakamlarının güncellenmesiyle birlikte araç sahibi olmak için fırsat kollayan binlerce kişi tüm modellerin güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesiyle tüm markalar bazı modellerinde fiyatları aşağıya çekti. Bir çok sıfır araçlarda 150 bin TL'ye kadar düşüş yaşanırken, Fiat markası 140 bin TL'ye kadar sıfır araç satışı başlattı. İşte Türkiye'deen ucuz fiyatlı 2021 model sıfır otomobiller...