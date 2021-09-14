Türkiye'de 140 bin TL'ye sıfır otomobil satışı başladı! ÖTV ile fiyatlar düştü! Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu...
ÖTV indirimi sonrası Eylül ayında tüm markalar sıfır model otomobillerinde fiyatları güncelledi. Sıfır araç sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek haber geldi. Markalar kampanyalı fiyatlarını açıkladı. Sıfır otomobillerde Özel Tüketim Vergisi matrahları yeniden düzenlenmesiyle birlikte bir çok markanın bazı modelleri ÖTV alt dilimine dahil oldu. Böylelikle de sıfır araçlarda 50-60 bin lira arasında düşüşler yaşandı. FİAT markasının bazı modellerinde 140 bin TL'ye kadar sıfır araç bulmak artık mümkün oldu. İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri...
2021 yılında sıfır otomobillerde ÖTV rakamlarının güncellenmesiyle birlikte araç sahibi olmak için fırsat kollayan binlerce kişi tüm modellerin güncel fiyatlarını araştırmaya başladı. ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesiyle tüm markalar bazı modellerinde fiyatları aşağıya çekti. Bir çok sıfır araçlarda 150 bin TL'ye kadar düşüş yaşanırken, Fiat markası 140 bin TL'ye kadar sıfır araç satışı başlattı. İşte Türkiye'deen ucuz fiyatlı 2021 model sıfır otomobiller...
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre binek otomobillerin ÖTV matrahlarında değişiklik yapıldı.
Buna göre 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45'lik ÖTV diliminde yer alan araçların matrah limiti 85 bin liradan 92 bin liraya çıktı. Yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki araçlarda matrah limiti de 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.