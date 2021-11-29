TSE'de yerli otomobil mesaisi! "TOGG'un standart ihtiyacını yakından takip ediyoruz"
Türkiye tüm kurumlarıyla yerli otomobil için seferber olmuş durumda. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili standart, kriter talepleri ve ihtiyaçlara ilişkin süreçleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, kurum olarak yerli otomobile ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini bildirdi.
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile ilgili standart, kriter talepleri ve ihtiyaçlara ilişkin süreçleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, kurum olarak yerli otomobile ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini bildirdi.
Şahin, yazılı açıklamasında, TOGG Projesi'nde adım adım sona yaklaşıldığına işaret ederek, tüm Türkiye'nin 2022 sonunda üretim bandından ilk aracın ineceği günü beklediğini vurguladı.
TOGG'un üretim bandından indiğinde şarj altyapısına ilişkin standartların hazır olduğuna dikkati çeken Şahin, "TOGG malum elektrikli olacak. Dünyada da enerji tüketiminde var olan değişimlerin tamamının TOGG'da teknolojik olarak uygulandığını ve geliştirilerek uygulanmaya devam edeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Burada merak edilen konunun, "TOGG üretim bandından indiğinde, şarj altyapısıyla alakalı elektrikle ilgili problemlerinin çözülüp çözülmemesi" olduğunu belirten Şahin, TSE'nin şarj altyapısına ilişkin iki ayrı standart hazırladığı bilgisini verdi.
Şahin, bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki yönlendirmeleriyle "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar Standardı" ile "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.