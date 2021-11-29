TSE'de yerli otomobil mesaisi! "TOGG'un standart ihtiyacını yakından takip ediyoruz"

Şahin, bağlı bulundukları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konudaki yönlendirmeleriyle "Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri-Temel Terimler ve Tanımlar Standardı" ile "Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları-Kurulum ve Güvenlik Gerekleri Standardı"nı hazırlayıp kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.