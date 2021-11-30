Sıfır araba hayali kuranlar dikkat! Zamların ardından Hyundai i10, i20 ve i30 fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar…
Araba alacaklar birikimlerini ve çekecekleri kredi miktarını ayarlamak için güncel fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Araç fiyatlarına gelen peşpeşe zamların ardından çok satılanlardan Hyundai i10, i20 ve i30 fiyatları oldukça merak edildi. Hyundai i10, i20 ve i30 güncel fiyat listesini haberimizde derledik. Diğer Hyundai modellerinin güncel 2021 Kasım ayı fiyatlarını da haberimizde bulabilirsiniz.
Herkesin en büyük hayallerinden biri araç sahibi olmaktır ve sıfır bir model almak isteyen yapılan zamların ardından güncel fiyatların ne kadar olduğunu merak ederek araştırıyor. En çok satılan marka ve modellerinden olan Hyundai i10, i20 ve i30 fiyatları ne kadar? 2021 Kasım ayının son günleri yaşanırken Hyundai fiyatlarının ne durumda olduğu bütçe planlaması yapan ve araba alacak olanların gündeminden düşmüyor. İşte donanımlarına göre güncel Hyundai i10, i20 ve i30 fiyat listesi!
2021 Model Yıl Azami / Maksimum Liste Fiyatı Azami / Maksimum
Önerilen Metalik/Sedefli Renk Opsiyon Fiyatı 1.300 TL.
193.700 TL'den başlayan fiyatlar veya %0,99 faiz fırsatıyla.
Kampanya 30.11.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. 193.700 TL'den başlayan fiyat, azami/maksimum kampanyalı satış fiyatıdır. Belirtilen % 0,99 faiz fırsatı, 50.000 TL kredi tutarı ve 12 aylık vadede, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarda geçerlidir. %0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır.
Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 50.000 TL 12 ay % 0,99 faizli kredide eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,36 ve %16,37 olmaktadır. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.