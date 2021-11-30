Sıfır araba hayali kuranlar dikkat! Zamların ardından Hyundai i10, i20 ve i30 fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlar…

Herkesin en büyük hayallerinden biri araç sahibi olmaktır ve sıfır bir model almak isteyen yapılan zamların ardından güncel fiyatların ne kadar olduğunu merak ederek araştırıyor. En çok satılan marka ve modellerinden olan Hyundai i10, i20 ve i30 fiyatları ne kadar? 2021 Kasım ayının son günleri yaşanırken Hyundai fiyatlarının ne durumda olduğu bütçe planlaması yapan ve araba alacak olanların gündeminden düşmüyor. İşte donanımlarına göre güncel Hyundai i10, i20 ve i30 fiyat listesi!