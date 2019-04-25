Trafik sigortasında yeni ücretler ne kadar oldu?
2017 Nisan'dan beri zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması sürüyor. Ancak tavan fiyat her ay belirli bir oranda yükseliyor. Son yapılan düzenleme ile kötü sürücüler için bu tavanın üzerinde fiyat belirlenebilecek.
Trafik sigortası fiyatlarındaki artış hızını frenlemek için devlet, 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla sigorta yüzde 40'a varan oranlarda ucuzlamış ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini rahatlatmıştı.
AYLIK YÜZDE 1.5 ARTIŞ
Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde 1 artması öngörülmüştü. Bu uygulama 4 ay sürdü. Fakat 24 Ağustos 2017'de ikinci bir genelge yayımlanarak yüzde 1'lik zam sınırı Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5'e çıkarıldı. Bu artışa rağmen sigortacıların talebi üzerine Ocak 2018'de tek seferlik ilave yüzde 5'lik zam yapıldı.
İYİ-KÖTÜ SÜRÜCÜ AYRIMI
Yüzde 5'lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5'luk fark eklenmeye devam etti ve ediyor. Şimdi trafikte hatalı sürüş yapan kurallara uymayan, çok sık ceza yiyen bir başka deyişle kötü sürücülere daha fazla fiyat verilmesinin yolu açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile artık trafik sigortası yapılırken kişinin ceza puanı ve ehliyetine el konulma süresi prim belirlenirken dikkate alınacak.
EN UCUZ EN PAHALI İLLER
1 ile 7'nci basamak arasındaki fiyat farkı 2430 lirayı aşıyor. Örneğin; İstanbul'da son 3 yılda hiç kaza yapmayıp 7'nci basamağa yerleşen bir sürücü en fazla 685 lira öderken, kazaya karışıp riskli grupta yer alan 1'inci basamağa düşenler 3116 lira ödüyor. En ucuz trafik sigortası Kütahya, Muğla, Kilis, Burdur ve Şanlıurfa gibi illerde yapılırken, en pahalısı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da.
CEZA YOKSA DÜŞÜK FİYAT
Bu uygulama ile araç değil kişinin sigortalanması süreci başlamış olacak. Örneğin trafik kurallarını tehlike oluşturacak şekilde ihlal eden, alkollü araç kullanan ve ceza sonucu ehliyet puanı düşen sürücülere zamlı tarife uygulanabilecek. Zamlı tarifenin mevcut tavan fiyatlarının üzerinde olacağı öngörülüyor. Bununla ilgili de bir düzenleme beklentisi hakim. Kasko sigortasında da araç yerine sürücüler sigortalanabilecek.