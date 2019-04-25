Trafik sigortasında yeni ücretler ne kadar oldu?

EN UCUZ EN PAHALI İLLER

1 ile 7'nci basamak arasındaki fiyat farkı 2430 lirayı aşıyor. Örneğin; İstanbul'da son 3 yılda hiç kaza yapmayıp 7'nci basamağa yerleşen bir sürücü en fazla 685 lira öderken, kazaya karışıp riskli grupta yer alan 1'inci basamağa düşenler 3116 lira ödüyor. En ucuz trafik sigortası Kütahya, Muğla, Kilis, Burdur ve Şanlıurfa gibi illerde yapılırken, en pahalısı İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Bursa'da.