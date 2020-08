İkinci el otomobil alacaklar dikkat! İşte ikinci el taşıt kredisi faiz oranları

Otomobil fiyatları her geçen gün artıyor. Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil üretimlerinin sekteye uğramasından dolayı ikinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatlarını aşmış durumda. Hemen her gün ikinci el otomobillere 1-2 bin lira arası zam gelirken sıfır otomobillere de her ay ortalama olarak 10 bin lira zam yapılıyor.



İkinci el olup 2010 model ve üstü araçlar ortalama olarak 100 bin lira civarı fiyatlardan satışa sunuluyor.