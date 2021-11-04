TOGG'dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım
Yerli araba için geri sayım... Türkiye'nin otomobili TOGG tasarım ve teknolojisiyle göz kamaştırırken üretim için son düzlüğe girildi. Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'te kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sonra tamamlanması bekleniyor. 2022 sonunda üretime hazır olması planlanan fabrikanın 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. İşte TOGG fabrikasında son durum.
Fikri ve Sinai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG'un yeni ligte yolculuk buluşması üzerinden bir yıl geçti.
Peki 1 yıl boyunca üretilecek otomobil ve üretimin yapılacağı fabrikada neler yapıldı? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 1 yıl boyunca yapılan işleri ve gelinen noktayı paylaştı.
Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturulduğu. Doğuştan elektrikli platformun teknik ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya, ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.
Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları desen ve malzeme seçimleri tamamlandı. C-SUV modeli için 32 ayrı ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı. C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı. Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.