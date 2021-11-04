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TOGG'dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

Yerli araba için geri sayım... Türkiye'nin otomobili TOGG tasarım ve teknolojisiyle göz kamaştırırken üretim için son düzlüğe girildi. Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'te kurulan fabrikasının kaba inşaatının 1 ay sonra tamamlanması bekleniyor. 2022 sonunda üretime hazır olması planlanan fabrikanın 18 Temmuz 2020'de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor. İşte TOGG fabrikasında son durum.

04.11.2021 13:12 - Son Güncelleme: 04.11.2021 15:48
TOGG’dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

Fikri ve Sinai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait doğuştan elektrikli TOGG'un yeni ligte yolculuk buluşması üzerinden bir yıl geçti.

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TOGG’dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

Peki 1 yıl boyunca üretilecek otomobil ve üretimin yapılacağı fabrikada neler yapıldı? Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 1 yıl boyunca yapılan işleri ve gelinen noktayı paylaştı.

TOGG’dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

"Batarya teknolojisi konusunda Farasis ile niyet mektubu imzalandı. binek araçlar için batarya üretecek 6. ülke konumuna gelindi. Nikel oranı zengin batarya kimyası ile menzil avantajı sağlandı. Enerji depolamada ve farklı sektörlerde kullanımı için üretim planlandı.

TOGG’dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

Yenilikçi hücre geliştirilmesi ve Türkiye'de üretimi için yol haritası oluşturulduğu. Doğuştan elektrikli platformun teknik ve donanım listesi tamamlandı. Elektrik mimarisi, batarya, ve güç aktarma organları tasarımı tamamlandı. Sanal paketleme, ergonomi, performans ve güvenlik simülasyonları tamamlandı. Sanal ve fiziksel prototipler oluşturuldu. İleri sürücü destek sistemleri bağlantılılık mimarisi oluşturuldu.

TOGG’dan güzel haber geldi! TOGG fabrikası 1 ay sonra bitiyor! Yerli araba için geri sayım

Tasarım ve mühendislik entegrasyonu yüzde 90 oranında tamamlandı. İç ve dış renk kombinasyonları desen ve malzeme seçimleri tamamlandı. C-SUV modeli için 32 ayrı ülkede tasarım tescili alındı. TOGG Bilişim Vadisi ofisinde tasarım stüdyosu kurulmaya başlandı. C-SUV modeli için tedarikçi seçimleri tamamlandı. Yüzde 75'i Türkiye'de yerleşik olmak üzere 104 tedarikçi seçildi. Elektronik ve savunma sanayinden tedarikçiler mobilite ekosistemine dahil edildi.

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