Hemen arabanızı seçin! Otomobili olmayan kalmayacak! Sıfır, 2. el araç kredisinde 1.59 faizli oranlar ve 48 ay vade...
Ziraat bankası taşıt kredilerini; İndirimli komisyonsuz, aktarım ve standart taşıt 4 başlık altında sunuyor. Hem de kaskolu, kaskosuz ,taşıt ve başka ürün paketi olmak üzere kredi hesaplamalarını ayırmıştır. Bu kredilere uyguladığı faiz oranları % 1,59 olurken 48 ay varan vadeler ile sıfır km. ve en çok 5 yaşındaki taşıtlar amacıyla vasıta rehini, teminat olarak alınarak kredi veriyor. Gerekli belgeler ise indirimli, komisyonsuz, aktarım ve taşıt kredisi olarak lüzumlu belgelerin bankaya teslim edilmesi ile kullandırmaya devam ediyor.
06.11.2021 11:47
- Son Güncelleme: 06.11.2021 11:47
İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı taşıt kredilerinden yararlanabilirsiniz. Bu anlamda Ziraat Bankası taşıt kredilerinde önemli bir kampanyaya imza attı.