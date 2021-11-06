Hemen arabanızı seçin! Otomobili olmayan kalmayacak! Sıfır, 2. el araç kredisinde 1.59 faizli oranlar ve 48 ay vade...

İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı taşıt kredilerinden yararlanabilirsiniz. Bu anlamda Ziraat Bankası taşıt kredilerinde önemli bir kampanyaya imza attı.